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ЦАХАЛ заявила о ликвидации пяти боевиков "Палестинского исламского джихада" - РИА Новости, 26.12.2024
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16:14 26.12.2024 (обновлено: 16:23 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/armija-1991488178.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации пяти боевиков "Палестинского исламского джихада"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации пяти боевиков "Палестинского исламского джихада" - РИА Новости, 26.12.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации пяти боевиков "Палестинского исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в центре сектора Газа по меньшей мере пяти боевиков военизированного движения "Палестинский исламский... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:14:00+03:00
2024-12-26T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в центре сектора Газа по меньшей мере пяти боевиков военизированного движения "Палестинский исламский джихад", которые, по данным армии, выдавали себя за журналистов. В заявлении армии указывается, что боевики были ликвидированы авиаударом в ходе операции ночью в центре сектора Газа в районе лагеря Нусейрат. "За ночь под руководством армии и израильского управления по безопасности (ISA) самолеты ВВС Израиля нанесли удар по террористической ячейке "Палестинский исламский джихад" в транспортном средстве в районе Нусейрат. В ходе удара был ликвидирован ряд боевиков, в их числе: Ибрагим Джамаль Ибрагим аль-Шейх Али, занимавшийся организацией операций и боевой пропаганды движения, ...Фейсал Абдаллах Мухаммад Абу Камсан, глава службы безопасности "Палестинского исламского джихада" в Нусейрате, ... Мохаммед Айад Хамис аль-Ладаа, пропагандист, ...Айман Нихад Абд Альрахман Джади, пропагандист, Фади Ихаб Мухаммад Рамадан Хассуна, пропагандист ...движения в Нусейрате", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. Согласно заявлению, израильская разведка узнала через несколько неназванных источников, что указанные члены движения выдавали себя за журналистов. Армия назвала одним из источников информации список боевиков "Палестинского исламского джихада", обнаруженный армией во время операций в секторе Газа. "Разведка из нескольких источников подтвердила, что эти люди были боевиками "Палестинского исламского джихада", выдававшими себя за журналистов. ...В этом (обнаруженном - ред.) списке четверо из ликвидированных лиц прямо указаны как члены ...движения", - добавляется в заявлении ЦАХАЛ. Ранее пресс-служба правительства Палестины сообщала, что израильские военные атаковали спецтранспорт телеканала "Аль-Кудс" в лагере Нусейрат в центре сектора Газа, в результате пять журналистов погибли.
https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976426235.html
https://ria.ru/20241206/gaza-1987816262.html
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в мире, израиль, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации пяти боевиков "Палестинского исламского джихада"

ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Газе пяти боевиков, выдававших себя за журналистов

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в центре сектора Газа по меньшей мере пяти боевиков военизированного движения "Палестинский исламский джихад", которые, по данным армии, выдавали себя за журналистов.
В заявлении армии указывается, что боевики были ликвидированы авиаударом в ходе операции ночью в центре сектора Газа в районе лагеря Нусейрат.
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"За ночь под руководством армии и израильского управления по безопасности (ISA) самолеты ВВС Израиля нанесли удар по террористической ячейке "Палестинский исламский джихад" в транспортном средстве в районе Нусейрат. В ходе удара был ликвидирован ряд боевиков, в их числе: Ибрагим Джамаль Ибрагим аль-Шейх Али, занимавшийся организацией операций и боевой пропаганды движения, ...Фейсал Абдаллах Мухаммад Абу Камсан, глава службы безопасности "Палестинского исламского джихада" в Нусейрате, ... Мохаммед Айад Хамис аль-Ладаа, пропагандист, ...Айман Нихад Абд Альрахман Джади, пропагандист, Фади Ихаб Мухаммад Рамадан Хассуна, пропагандист ...движения в Нусейрате", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
Согласно заявлению, израильская разведка узнала через несколько неназванных источников, что указанные члены движения выдавали себя за журналистов. Армия назвала одним из источников информации список боевиков "Палестинского исламского джихада", обнаруженный армией во время операций в секторе Газа.
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"Разведка из нескольких источников подтвердила, что эти люди были боевиками "Палестинского исламского джихада", выдававшими себя за журналистов. ...В этом (обнаруженном - ред.) списке четверо из ликвидированных лиц прямо указаны как члены ...движения", - добавляется в заявлении ЦАХАЛ.
Ранее пресс-служба правительства Палестины сообщала, что израильские военные атаковали спецтранспорт телеканала "Аль-Кудс" в лагере Нусейрат в центре сектора Газа, в результате пять журналистов погибли.
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