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Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег - РИА Новости, 26.12.2024
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
16:00 26.12.2024 (обновлено: 16:24 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/arkhipelagskayaekspeditsiya-1991483460.html
Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег
Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег - РИА Новости, 26.12.2024
Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег
Россия долго боролась с Турцией за выход к Чёрному морю. Переломный момент настал при Екатерине II. В чем заключалась цель уникальной Архипелагской экспедиции, и почему Балтийский флот отправился в Средиземное море. Как русским удалось сжечь османскую армаду, и почему турки с пятикратным перевесом в силах не одолели русский флот у берегов Греции.
2024-12-26T16:00:00+03:00
2024-12-26T16:24:00+03:00
история русского флота
подкаст
россия
турция
екатерина ii
черное море
черноморский флот вмф россии
образование
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Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег
Россия долго боролась с Турцией за выход к Чёрному морю. Переломный момент настал при Екатерине II. В чем заключалась цель уникальной Архипелагской экспедиции, и почему Балтийский флот отправился в Средиземное море. Как русским удалось сжечь османскую армаду, и почему турки с пятикратным перевесом в силах не одолели русский флот у берегов Греции.
audio/mpeg
Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег
Россия долго боролась с Турцией за выход к Чёрному морю. Переломный момент настал при Екатерине II. В чем заключалась цель уникальной Архипелагской экспедиции, и почему Балтийский флот отправился в Средиземное море. Как русским удалось сжечь османскую армаду, и почему турки с пятикратным перевесом в силах не одолели русский флот у берегов Греции.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Из-за чего началась Русско-турецкая война 1768-1774 гг., и как с этим были связаны волнения в Речи Посполитой? Как русские разбили турок в Чесменском сражении — одной из главных битв в истории русского флота. Когда Крымский полуостров вошел в состав Российской империи, и как Григорий Потемкин создавал фундамент для будущего Черноморского флота. Почему первым портом на Черном море стал Херсон, и какие корабли императрице Екатерине II показали в Ахтиарской бухте — морских воротах Севастополя. Где османам противостояла Донская флотилия Алексея Сенявина, в которой начинал службу Федор Ушаков. Чем закончилось Патрасское сражение — последняя крупная битва Архипелагской экспедиции.Эксперты эпизода:_____Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность Севастопольскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Музыка_____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Сергей Таранов, Всеволод БорисовГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VerQyoa
россия
турция
черное море
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РИА Новости
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5
4.7
96
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подкаст, россия, турция, екатерина ii, черное море, черноморский флот вмф россии, образование, образование - общество, севастополь, херсон, григорий потемкин, федор ушаков, аудио
История русского флота, Подкаст, Россия, Турция, Екатерина II, Черное море, Черноморский флот ВМФ России, Образование, Образование - Общество, Севастополь, Херсон, Григорий Потемкин, Федор Ушаков

Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег

История русского флота
Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег
Вчера, 16:00
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Россия долго боролась с Турцией за выход к Чёрному морю. Переломный момент настал при Екатерине II. В чем заключалась цель уникальной Архипелагской экспедиции, и почему Балтийский флот отправился в Средиземное море. Как русским удалось сжечь османскую армаду, и почему турки с пятикратным перевесом в силах не одолели русский флот у берегов Греции.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Из-за чего началась Русско-турецкая война 1768-1774 гг., и как с этим были связаны волнения в Речи Посполитой? Как русские разбили турок в Чесменском сражении — одной из главных битв в истории русского флота. Когда Крымский полуостров вошел в состав Российской империи, и как Григорий Потемкин создавал фундамент для будущего Черноморского флота. Почему первым портом на Черном море стал Херсон, и какие корабли императрице Екатерине II показали в Ахтиарской бухте — морских воротах Севастополя. Где османам противостояла Донская флотилия Алексея Сенявина, в которой начинал службу Федор Ушаков. Чем закончилось Патрасское сражение — последняя крупная битва Архипелагской экспедиции.
Эксперты эпизода:
  • доктор исторических наук, профессор СПбГУ Кирилл Борисович Назаренко;
  • кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" СевГУ Вадим Хапаев;
  • историк, научный сотрудник ГИМ Григорий Зубенко;
  • военный историк СевГУ Михаил Сабельников;
  • военный историк СевГУ Евгений Абаев.
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Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.
За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность Севастопольскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету.
_____
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Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Сергей Таранов, Всеволод Борисов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Артем Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VerQyoa
 
История русского флотаПодкастРоссияТурцияЕкатерина IIЧерное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииОбразованиеОбразование - ОбществоСевастопольХерсонГригорий ПотемкинФедор Ушаков
 
 
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