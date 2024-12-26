https://ria.ru/20241226/arkhipelagskayaekspeditsiya-1991483460.html

Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег

Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег - РИА Новости, 26.12.2024

Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег

Россия долго боролась с Турцией за выход к Чёрному морю. Переломный момент настал при Екатерине II. В чем заключалась цель уникальной Архипелагской экспедиции, и почему Балтийский флот отправился в Средиземное море. Как русским удалось сжечь османскую армаду, и почему турки с пятикратным перевесом в силах не одолели русский флот у берегов Греции.

2024-12-26T16:00:00+03:00

2024-12-26T16:00:00+03:00

2024-12-26T16:24:00+03:00

история русского флота

подкаст

россия

турция

екатерина ii

черное море

черноморский флот вмф россии

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991483162_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_6feee846899abe2a084763ad362d13a7.png

Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег Россия долго боролась с Турцией за выход к Чёрному морю. Переломный момент настал при Екатерине II. В чем заключалась цель уникальной Архипелагской экспедиции, и почему Балтийский флот отправился в Средиземное море. Как русским удалось сжечь османскую армаду, и почему турки с пятикратным перевесом в силах не одолели русский флот у берегов Греции. audio/mpeg

Маневр в тысячи миль: как Балтийский флот османские корабли дотла сжег Россия долго боролась с Турцией за выход к Чёрному морю. Переломный момент настал при Екатерине II. В чем заключалась цель уникальной Архипелагской экспедиции, и почему Балтийский флот отправился в Средиземное море. Как русским удалось сжечь османскую армаду, и почему турки с пятикратным перевесом в силах не одолели русский флот у берегов Греции. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Из-за чего началась Русско-турецкая война 1768-1774 гг., и как с этим были связаны волнения в Речи Посполитой? Как русские разбили турок в Чесменском сражении — одной из главных битв в истории русского флота. Когда Крымский полуостров вошел в состав Российской империи, и как Григорий Потемкин создавал фундамент для будущего Черноморского флота. Почему первым портом на Черном море стал Херсон, и какие корабли императрице Екатерине II показали в Ахтиарской бухте — морских воротах Севастополя. Где османам противостояла Донская флотилия Алексея Сенявина, в которой начинал службу Федор Ушаков. Чем закончилось Патрасское сражение — последняя крупная битва Архипелагской экспедиции.Эксперты эпизода:_____Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность Севастопольскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Музыка_____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Сергей Таранов, Всеволод БорисовГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VerQyoa

россия

турция

черное море

севастополь

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, россия, турция, екатерина ii, черное море, черноморский флот вмф россии, образование, образование - общество, севастополь, херсон, григорий потемкин, федор ушаков, аудио