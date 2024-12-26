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Более 120 проектов представили аграрии Волгоградской области на 2025 год - РИА Новости, 26.12.2024
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Твой бизнес
 
15:45 26.12.2024 (обновлено: 16:08 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/apk-1991482278.html
Более 120 проектов представили аграрии Волгоградской области на 2025 год
Более 120 проектов представили аграрии Волгоградской области на 2025 год - РИА Новости, 26.12.2024
Более 120 проектов представили аграрии Волгоградской области на 2025 год
Свыше 120 новых проектов представили к реализации в агропромышленном комплексе Волгоградской области на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:45:00+03:00
2024-12-26T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Свыше 120 новых проектов представили к реализации в агропромышленном комплексе Волгоградской области на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона. Данные предложения рассмотрела комиссия во главе с заместителем губернатора Волгоградской области Василием Ивановым в рамках работы инвестиционной сессии. Эти планы соответствуют ориентирам развития агропромышленного комплекса на следующее десятилетие и являются составной частью отраслевых проектов, обозначенных губернатором. Так, значительная часть проектов ориентирована на развитие мелиоративного комплекса и увеличение площадей орошаемого клина – о таких планах заявили представители Светлоярского, Еланского, Даниловского, Иловлинского, Городищенского, Калачевского, Ленинского районов. Это позволит аграриям нарастить мощности производства не только овощей, но и кормов. Среди представленных проектов — разведение крупного и мелкого рогатого скота, строительство инфраструктуры для содержания животных. С 2014 года в регионе реализовано более 1,1 тысячи инвестиционных проектов АПК на сумму более 140 миллиардов рублей.
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твой бизнес – новости, волгоградская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Волгоградская область
Более 120 проектов представили аграрии Волгоградской области на 2025 год

В Волгоградской области представили проекты для реализации в АПК в 2025 году

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка урожая. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Свыше 120 новых проектов представили к реализации в агропромышленном комплексе Волгоградской области на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данные предложения рассмотрела комиссия во главе с заместителем губернатора Волгоградской области Василием Ивановым в рамках работы инвестиционной сессии. Эти планы соответствуют ориентирам развития агропромышленного комплекса на следующее десятилетие и являются составной частью отраслевых проектов, обозначенных губернатором.
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Так, значительная часть проектов ориентирована на развитие мелиоративного комплекса и увеличение площадей орошаемого клина – о таких планах заявили представители Светлоярского, Еланского, Даниловского, Иловлинского, Городищенского, Калачевского, Ленинского районов. Это позволит аграриям нарастить мощности производства не только овощей, но и кормов.
Среди представленных проектов — разведение крупного и мелкого рогатого скота, строительство инфраструктуры для содержания животных.
С 2014 года в регионе реализовано более 1,1 тысячи инвестиционных проектов АПК на сумму более 140 миллиардов рублей.
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