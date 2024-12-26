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Более 120 проектов представили аграрии Волгоградской области на 2025 год

Более 120 проектов представили аграрии Волгоградской области на 2025 год - РИА Новости, 26.12.2024

Более 120 проектов представили аграрии Волгоградской области на 2025 год

Свыше 120 новых проектов представили к реализации в агропромышленном комплексе Волгоградской области на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Свыше 120 новых проектов представили к реализации в агропромышленном комплексе Волгоградской области на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона. Данные предложения рассмотрела комиссия во главе с заместителем губернатора Волгоградской области Василием Ивановым в рамках работы инвестиционной сессии. Эти планы соответствуют ориентирам развития агропромышленного комплекса на следующее десятилетие и являются составной частью отраслевых проектов, обозначенных губернатором. Так, значительная часть проектов ориентирована на развитие мелиоративного комплекса и увеличение площадей орошаемого клина – о таких планах заявили представители Светлоярского, Еланского, Даниловского, Иловлинского, Городищенского, Калачевского, Ленинского районов. Это позволит аграриям нарастить мощности производства не только овощей, но и кормов. Среди представленных проектов — разведение крупного и мелкого рогатого скота, строительство инфраструктуры для содержания животных. С 2014 года в регионе реализовано более 1,1 тысячи инвестиционных проектов АПК на сумму более 140 миллиардов рублей.

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