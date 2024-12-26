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Умер актер Хишам Янис
Умер актер Хишам Янис - РИА Новости, 26.12.2024
Умер актер Хишам Янис
Иорданский актер и драматург Хишам Янис умер в возрасте 78 лет, сообщило издание "Аль Айн". РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:18:00+03:00
2024-12-26T17:18:00+03:00
2024-12-26T19:13:00+03:00
культура
в мире
хишам янис
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Иорданский актер и драматург Хишам Янис умер в возрасте 78 лет, сообщило издание "Аль Айн".Сообщается, что мужчина ушел из жизни 22 декабря.По данным местных СМИ, причиной смерти стали последствия инсульта, перенесенного в 2007 году, после которого писатель оказался парализован.Хишам работал писателем, актером радио и театра, был назначен директором и продюсером Иорданского радио, а затем перешел на работу в Британскую радиовещательную корпорацию. За свою карьеру он написал сценарии более 82 телесериалов и 15 политических пьес.
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в мире, хишам янис
Культура, В мире, Хишам Янис
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Иорданский актер и драматург Хишам Янис умер в возрасте 78 лет, сообщило издание
"Аль Айн".
Сообщается, что мужчина ушел из жизни 22 декабря.
По данным местных СМИ, причиной смерти стали последствия инсульта, перенесенного в 2007 году, после которого писатель оказался парализован.
Хишам работал писателем, актером радио и театра, был назначен директором и продюсером Иорданского радио, а затем перешел на работу в Британскую радиовещательную корпорацию. За свою карьеру он написал сценарии более 82 телесериалов и 15 политических пьес.