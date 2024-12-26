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Умер актер Хишам Янис

Умер актер Хишам Янис - РИА Новости, 26.12.2024

Умер актер Хишам Янис

Иорданский актер и драматург Хишам Янис умер в возрасте 78 лет, сообщило издание "Аль Айн". РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:18:00+03:00

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культура

в мире

хишам янис

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Иорданский актер и драматург Хишам Янис умер в возрасте 78 лет, сообщило издание "Аль Айн".Сообщается, что мужчина ушел из жизни 22 декабря.По данным местных СМИ, причиной смерти стали последствия инсульта, перенесенного в 2007 году, после которого писатель оказался парализован.Хишам работал писателем, актером радио и театра, был назначен директором и продюсером Иорданского радио, а затем перешел на работу в Британскую радиовещательную корпорацию. За свою карьеру он написал сценарии более 82 телесериалов и 15 политических пьес.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, хишам янис