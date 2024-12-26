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Глава Крыма сообщил о смене руководства управления ФСБ по региону - РИА Новости, 26.12.2024
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11:27 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/aksenov-1991400823.html
Глава Крыма сообщил о смене руководства управления ФСБ по региону
Глава Крыма сообщил о смене руководства управления ФСБ по региону - РИА Новости, 26.12.2024
Глава Крыма сообщил о смене руководства управления ФСБ по региону
Смена руководства управления ФСБ по Крыму и Севастополю произошла в конце текущего года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:27:00+03:00
2024-12-26T11:27:00+03:00
севастополь
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Смена руководства управления ФСБ по Крыму и Севастополю произошла в конце текущего года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Спасибо коллегам из ФСБ, лично Михайлюку Леониду Владимировичу, который был начальником управления до последней недели", - сказал Аксенов в эфире "Крым 24", упомянув четыре предотвращенных на него покушения. Источник в правительстве региона сообщил РИА Новости, что Леонид Михайлюк, который возглавил управление ФСБ в Крыму и Севастополе с ноября 2018 года, переведен на должность руководителя управления ведомства в Краснодарский край. В Крыму уже представлен новый начальник управления, переведенный в республику из российского приграничного региона.
https://ria.ru/20240822/krym-1967720735.html
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севастополь, краснодарский край, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
Севастополь, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
Глава Крыма сообщил о смене руководства управления ФСБ по региону

Аксенов заявил, что по Крыму и Севастополю произошла смена руководства ФСБ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Смена руководства управления ФСБ по Крыму и Севастополю произошла в конце текущего года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Спасибо коллегам из ФСБ, лично Михайлюку Леониду Владимировичу, который был начальником управления до последней недели", - сказал Аксенов в эфире "Крым 24", упомянув четыре предотвращенных на него покушения.
Источник в правительстве региона сообщил РИА Новости, что Леонид Михайлюк, который возглавил управление ФСБ в Крыму и Севастополе с ноября 2018 года, переведен на должность руководителя управления ведомства в Краснодарский край. В Крыму уже представлен новый начальник управления, переведенный в республику из российского приграничного региона.
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СевастопольКраснодарский крайСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Политика
 
 
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