https://ria.ru/20241226/aksenov-1991400823.html

Глава Крыма сообщил о смене руководства управления ФСБ по региону

Глава Крыма сообщил о смене руководства управления ФСБ по региону - РИА Новости, 26.12.2024

Глава Крыма сообщил о смене руководства управления ФСБ по региону

Смена руководства управления ФСБ по Крыму и Севастополю произошла в конце текущего года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:27:00+03:00

2024-12-26T11:27:00+03:00

2024-12-26T11:27:00+03:00

севастополь

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Смена руководства управления ФСБ по Крыму и Севастополю произошла в конце текущего года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Спасибо коллегам из ФСБ, лично Михайлюку Леониду Владимировичу, который был начальником управления до последней недели", - сказал Аксенов в эфире "Крым 24", упомянув четыре предотвращенных на него покушения. Источник в правительстве региона сообщил РИА Новости, что Леонид Михайлюк, который возглавил управление ФСБ в Крыму и Севастополе с ноября 2018 года, переведен на должность руководителя управления ведомства в Краснодарский край. В Крыму уже представлен новый начальник управления, переведенный в республику из российского приграничного региона.

https://ria.ru/20240822/krym-1967720735.html

севастополь

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, краснодарский край, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика