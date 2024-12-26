https://ria.ru/20241226/aeroport-1991517235.html
Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, летевших в Москву
Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, летевших в Москву - РИА Новости, 26.12.2024
Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, летевших в Москву
Нижегородский аэропорт принял восемь летевших в Москву рейсов из-за введения временного запрета на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столичного... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:59:00+03:00
2024-12-26T17:59:00+03:00
2024-12-26T17:59:00+03:00
москва
жуковский
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
общество
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Нижегородский аэропорт принял восемь летевших в Москву рейсов из-за введения временного запрета на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столичного авиаузла, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "На 17.15 26 декабря Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял в качестве запасного восемь бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание и готовятся к вылету", - рассказали в пресс-службе аэропорта. Кроме того, задержан один рейс собственного расписания. "Остальные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются без отклонений от расписания", - подчеркнули в пресс-службе. Ранее Росавиация сообщала о введении днем в четверг временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, с 16.39 мск ограничения были сняты. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://ria.ru/20241226/aeroport-1991515380.html
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москва, жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), общество, нижний новгород
Москва, Жуковский, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Общество, Нижний Новгород
Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, летевших в Москву
Международный аэропорт Нижнего Новгорода принял восемь летевших в Москву рейсов