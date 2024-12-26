https://ria.ru/20241226/aeroport-1991515380.html
В аэропорту Калуги отменили временные ограничения
В аэропорту Калуги отменили временные ограничения - РИА Новости, 26.12.2024
В аэропорту Калуги отменили временные ограничения
План "Ковер" снят в аэропорту Калуги, сообщает аэропорт в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:49:00+03:00
2024-12-26T17:49:00+03:00
2024-12-26T18:22:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. План "Ковер" снят в аэропорту Калуги, сообщает аэропорт в Telegram-канале."План "Ковер" снят. Изменения в расписании можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта", - говорится в сообщении аэропорта.Ранее Росавиация сообщила о введении плана "Ковер" в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полетов. С 16.39 мск во всех аэропортах, кроме калужского, план "Ковер" был снят.
https://ria.ru/20241226/aeroport-1991517235.html
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калуга, россия, безопасность, общество
Калуга, Россия, Безопасность, Общество
В аэропорту Калуги отменили временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли ранее введенный план "Ковер"