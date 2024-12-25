https://ria.ru/20241225/zhurnalist-1991137506.html

ФСБ возбудила дело против журналистов, незаконно проникших в Суджу

ФСБ возбудила дело против журналистов, незаконно проникших в Суджу - РИА Новости, 25.12.2024

ФСБ возбудила дело против журналистов, незаконно проникших в Суджу

ФСБ России возбудила уголовное дело против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших российскую границу и снимавших... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:03:00+03:00

2024-12-25T09:03:00+03:00

2024-12-25T09:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

суджа

россия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961633178_0:264:960:804_1920x0_80_0_0_d82cb3c8e798a3cad76db6516be03a1b.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ФСБ России возбудила уголовное дело против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших российскую границу и снимавших сюжеты в городе Суджа Курской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории н.п. Суджа Курской области", - говорится в сообщении.Кроме того, проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20241222/zhurnalisty-1990692616.html

суджа

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), суджа, россия, курская область