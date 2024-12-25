https://ria.ru/20241225/zhurnalist-1991137506.html
ФСБ возбудила дело против журналистов, незаконно проникших в Суджу
ФСБ возбудила дело против журналистов, незаконно проникших в Суджу - РИА Новости, 25.12.2024
ФСБ возбудила дело против журналистов, незаконно проникших в Суджу
ФСБ России возбудила уголовное дело против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших российскую границу и снимавших... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:03:00+03:00
2024-12-25T09:03:00+03:00
2024-12-25T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
суджа
россия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961633178_0:264:960:804_1920x0_80_0_0_d82cb3c8e798a3cad76db6516be03a1b.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ФСБ России возбудила уголовное дело против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших российскую границу и снимавших сюжеты в городе Суджа Курской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории н.п. Суджа Курской области", - говорится в сообщении.Кроме того, проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20241222/zhurnalisty-1990692616.html
суджа
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961633178_0:174:960:894_1920x0_80_0_0_21fb3b0ae07dcd6342ab8e7263484f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), суджа, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Суджа, Россия, Курская область
ФСБ возбудила дело против журналистов, незаконно проникших в Суджу
ФСБ возбудила дело против двух журналистов, незаконно проникших в Суджу