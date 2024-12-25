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Глава Минобрнауки исполнит мечты трех детей с "Елки желаний"

Глава Минобрнауки исполнит мечты трех детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 25.12.2024

Глава Минобрнауки исполнит мечты трех детей с "Елки желаний"

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты троих детей, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков принял участие в акции "Елка желаний", он исполнит мечты троих детей, сообщается в Telegram-канале правительства. "Глава Минобрнауки Валерий Фальков исполнит желание 16-летнего Савелия из Москвы, который мечтает о гуслях. Для 15-летней Елены, проживающей в поселке городское типа Раздольное в Крыму, министр организует посещение настоящей съемочной площадки, а 8-летнему Степану из Москвы Валерий Фальков подарит интерактивную игрушку", - говорится в сообщении. "Елка желаний" — всероссийская ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акцию организовал благотворительный проект "Мечтай со мной". В 2018 году он вошел в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" и приобрел статус федерального.

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Ольга Фомченкова

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