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Попова исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Попова исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 25.12.2024
Попова исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова исполнит мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний", девочке из Приморского края подарит проектор для просмотра фильмов, а... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:41:00+03:00
2024-12-25T11:41:00+03:00
2024-12-25T11:45:00+03:00
хорошие новости
общество
приморский край
луганская народная республика
анна попова
дед мороз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова исполнит мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний", девочке из Приморского края подарит проектор для просмотра фильмов, а ребёнку из ЛНР поможет попробовать себя в роли телеведущей. Попова сняла с елки открытки с желаниями детей - Дарья Косых из Луганской Народной республики мечтает попробовать себя в роли телеведущей. "Обещаю, что от имени Роспотребнадзора и Деда Мороза в Роспотребнадзоре я твоё желание исполню, и побывать в роли телеведущей тебе удастся в ближайшее время",- сказала Попова. Еще одна девочка, чья мечта исполнится - Виктория Щедракова из Приморского края, которая хочет получить проектор для просмотра любимых фильмов. "Я абсолютно уверена, что до наступления нового года проектор уже будет у тебя, у нас такой дед Мороз, который исполняет желания и до наступления новогодней ночи", - подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, приморский край, луганская народная республика, анна попова, дед мороз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Приморский край, Луганская Народная Республика, Анна Попова, Дед Мороз, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год, Елка желаний
Попова исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Попова исполнит мечты детей из ЛНР и Приморья в рамках акции "Ёлка желаний"