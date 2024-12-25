https://ria.ru/20241225/zhelaniya-1991189672.html

Попова исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"

Попова исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 25.12.2024

Попова исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исполнит мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний", девочке из Приморского края подарит проектор для просмотра фильмов, а... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:41:00+03:00

2024-12-25T11:41:00+03:00

2024-12-25T11:45:00+03:00

хорошие новости

общество

приморский край

луганская народная республика

анна попова

дед мороз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новый год

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова исполнит мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний", девочке из Приморского края подарит проектор для просмотра фильмов, а ребёнку из ЛНР поможет попробовать себя в роли телеведущей. Попова сняла с елки открытки с желаниями детей - Дарья Косых из Луганской Народной республики мечтает попробовать себя в роли телеведущей. "Обещаю, что от имени Роспотребнадзора и Деда Мороза в Роспотребнадзоре я твоё желание исполню, и побывать в роли телеведущей тебе удастся в ближайшее время",- сказала Попова. Еще одна девочка, чья мечта исполнится - Виктория Щедракова из Приморского края, которая хочет получить проектор для просмотра любимых фильмов. "Я абсолютно уверена, что до наступления нового года проектор уже будет у тебя, у нас такой дед Мороз, который исполняет желания и до наступления новогодней ночи", - подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, приморский край, луганская народная республика, анна попова, дед мороз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, елка желаний