https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991223513.html

Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине

Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине - РИА Новости, 25.12.2024

Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине

Владимир Зеленский заявил о массированном ударе российских военных по украинским объектам энергетики. Об этом он написал в Telegram-канале. "К сожалению, есть... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:20:00+03:00

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2024-12-25T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о массированном ударе российских военных по украинским объектам энергетики. Об этом он написал в Telegram-канале. "К сожалению, есть попадание. <...> В нескольких регионах есть отключения", — написал он. Местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. В некоторых областях ввели превентивные отключения света.По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. В Днепропетровске после утренних ударов больницы заполнены военными, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241225/kuleba-1991137638.html

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