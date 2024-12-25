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Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 25.12.2024 (обновлено: 13:28 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991223513.html
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине - РИА Новости, 25.12.2024
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине
Владимир Зеленский заявил о массированном ударе российских военных по украинским объектам энергетики. Об этом он написал в Telegram-канале. "К сожалению, есть... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:20:00+03:00
2024-12-25T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о массированном ударе российских военных по украинским объектам энергетики. Об этом он написал в Telegram-канале. "К сожалению, есть попадание. &lt;...&gt; В нескольких регионах есть отключения", — написал он. Местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. В некоторых областях ввели превентивные отключения света.По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. В Днепропетровске после утренних ударов больницы заполнены военными, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241225/kuleba-1991137638.html
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы РФ
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине

Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по энергетике Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о массированном ударе российских военных по украинским объектам энергетики. Об этом он написал в Telegram-канале.

"К сожалению, есть попадание. <...> В нескольких регионах есть отключения", — написал он.
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Местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. В некоторых областях ввели превентивные отключения света.
По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ударам подверглись Зеленодольская ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской, Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. В Днепропетровске после утренних ударов больницы заполнены военными, добавил Лебедев.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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