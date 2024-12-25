На Украине раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США
Нардеп Дмитрук: слова Келлога об Украине стали плохой новостью для Зеленского
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Слова спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о конфликте стали плохим знаком для Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Для Зеленского это конечно "приятные новости", — говорится в публикации.
"Для Зеленского это конечно "приятные новости", — говорится в публикации.
Накануне Келлог заявил, что хочет добиться справедливого мира на Украине. Он также заявил, что команда избранного президента в курсе опыта прошлых мирных усилий и у Трампа есть свои мысли на счет того, как можно "положить этому конец".
До этого спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года.
Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и некоторые европейские столицы в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.
До этого спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года.
Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и некоторые европейские столицы в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.