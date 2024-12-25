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На Украине раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 25.12.2024 (обновлено: 09:35 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991133205.html
На Украине раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США
На Украине раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США - РИА Новости, 25.12.2024
На Украине раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США
Для Зеленского это конечно "приятные новости", — говорится в публикации. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:35:00+03:00
2024-12-25T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
верховная рада украины
кит келлог
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Слова спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о конфликте стали плохим знаком для Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. "Для Зеленского это конечно "приятные новости", — говорится в публикации. Накануне Келлог заявил, что хочет добиться справедливого мира на Украине. Он также заявил, что команда избранного президента в курсе опыта прошлых мирных усилий и у Трампа есть свои мысли на счет того, как можно "положить этому конец". До этого спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и некоторые европейские столицы в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.
https://ria.ru/20241225/kuleba-1991137638.html
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в мире, украина, дональд трамп, верховная рада украины, кит келлог, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Кит Келлог, Владимир Зеленский, США
На Украине раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США

Нардеп Дмитрук: слова Келлога об Украине стали плохой новостью для Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Слова спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о конфликте стали плохим знаком для Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

"Для Зеленского это конечно "приятные новости", — говорится в публикации.
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Накануне Келлог заявил, что хочет добиться справедливого мира на Украине. Он также заявил, что команда избранного президента в курсе опыта прошлых мирных усилий и у Трампа есть свои мысли на счет того, как можно "положить этому конец".

До этого спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года.

Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и некоторые европейские столицы в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВерховная Рада УкраиныКит КеллогВладимир ЗеленскийСША
 
 
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