https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991133205.html

На Украине раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США

На Украине раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США - РИА Новости, 25.12.2024

На Украине раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США

Для Зеленского это конечно "приятные новости", — говорится в публикации. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:35:00+03:00

2024-12-25T08:35:00+03:00

2024-12-25T09:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дональд трамп

верховная рада украины

кит келлог

владимир зеленский

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Слова спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о конфликте стали плохим знаком для Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. "Для Зеленского это конечно "приятные новости", — говорится в публикации. Накануне Келлог заявил, что хочет добиться справедливого мира на Украине. Он также заявил, что команда избранного президента в курсе опыта прошлых мирных усилий и у Трампа есть свои мысли на счет того, как можно "положить этому конец". До этого спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и некоторые европейские столицы в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.

https://ria.ru/20241225/kuleba-1991137638.html

https://ria.ru/20241225/svo-1990858868.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, верховная рада украины, кит келлог, владимир зеленский, сша