https://ria.ru/20241225/zelenskij-1991318758.html

Зеленский усилил борьбу с подкупом иностранцев после попытки подкупить Фицо

Зеленский усилил борьбу с подкупом иностранцев после попытки подкупить Фицо - РИА Новости, 25.12.2024

Зеленский усилил борьбу с подкупом иностранцев после попытки подкупить Фицо

Владимир Зеленский, пытавшийся ранее подкупить премьера Словакии Роберта Фицо, подписал закон, который усовершенствует на Украине механизм привлечения... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:49:00+03:00

2024-12-25T18:49:00+03:00

2024-12-25T18:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, пытавшийся ранее подкупить премьера Словакии Роберта Фицо, подписал закон, который усовершенствует на Украине механизм привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц, сообщает в среду пресс-служба украинского парламента. "Зеленский подписал закон № 4111-IX (и сопутствующий законопроект №10319 - ред.). Он усиливает борьбу с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Это шаг к членству Украины в Организации экономического сотрудничества и развития", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады. В Раде отметили, что закон предусматривает увеличение размера штрафов за подкуп должностных лиц. К юридическому лицу могут применяться и дополнительные меры уголовно-правового характера, в частности, суды могут временно ограничить деятельность нарушителя и ввести запрет на участие в госзакупках и приватизации, также могут временно лишить господдержки и права на получение льгот. Суды могут применять ограничения на срок от шести месяцев до трех лет, сообщили в Раде. Как сообщало 4 декабря украинское издание "Судебно-юридическая газета", Рада приняла во втором чтении законопроект №10319 о внесении изменений в налоговый кодекс Украины по учету положений рекомендаций совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно налоговых мер по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что после попытки Зеленского подкупить Фицо обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции.

https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991003161.html

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990877691.html

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