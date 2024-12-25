https://ria.ru/20241225/zarabotki-1991127980.html

Креативщики заработали более 554 миллиардов рублей на подработках

Креативщики заработали более 554 миллиардов рублей на подработках - РИА Новости, 25.12.2024

Креативщики заработали более 554 миллиардов рублей на подработках

Работники "креативных индустрий" – то есть, специалисты в области искусства, дизайна, кинематографа, видеоигр и других творческих направлений, заработали более... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:08:00+03:00

2024-12-25T07:08:00+03:00

2024-12-25T07:23:00+03:00

россия

татьяна голикова

ольга любимова

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работники "креативных индустрий" – то есть, специалисты в области искусства, дизайна, кинематографа, видеоигр и других творческих направлений, заработали более 554 миллиардов рублей на дополнительных проектах, помимо основной работы, в уходящем году, свидетельствуют данные аналитики школы дизайна и технологий Bang Bang Education, с которыми ознакомилось РИА Новости. Эксперты школы, входящей в образовательный холдинг Ultimate Education, проанализировали состояние рынка креативной сферы в России, уровень квалификации и доходов специалистов. По их данным, около 32% специалистов креативных сфер в России имеют дополнительную работу, которая позволяет зарабатывать в среднем до 44 тысяч рублей в месяц, а их общий доход от участия в дополнительных работах за прошедший период 2024 года превысил 554 миллиарда рублей. "Специалисты стремятся к профессиональному росту, это мотивирует их искать дополнительные возможности и подработки вне основной деятельности, поэтому мы часто наблюдаем, как сильные профессионалы кроме основного вида занятости также принимают участие во внешних проектах. При этом развитие цифровых платформ и удалённой работы облегчает доступ к международным проектам, позволяя сотрудничать с клиентами по всему миру", — прокомментировал операционный директор школы Владимир Синицын. Размер зарплат по месту основной работы в креативной сфере сильно варьируется в зависимости от компетенции специалистов. Так, по данным экспертов, специалисты уровня Junior зарабатывали на основной работе в среднем 66 тысяч рублей в месяц, Middle — 151 тысячу рублей, Senior — 260 тысяч рублей, Lead — 374 тысяч рублей. На специалистов уровня Junior в России приходится около 36% от их общего числа, уровня Middle — 29%, Senior — 22%, Lead — 13%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее приводила оценки, согласно которым доля креативных индустрий в экономике России составляет 3,5% ВВП, а количество работающих в этой сфере составляет 3,5 миллиона человек и еще 3,7 миллиона самозанятых творческих работников. А министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая осенью на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", назвала самые востребованные специальности в креативных индустриях. По ее словам, это звукорежиссеры, художники по свету и графические дизайнеры.

https://rsport.ria.ru/20241221/pravitelstvo-1990594851.html

https://ria.ru/20241223/povyshenie-1990764566.html

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россия, татьяна голикова, ольга любимова