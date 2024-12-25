https://ria.ru/20241225/zarabotki-1991127980.html
Креативщики заработали более 554 миллиардов рублей на подработках
Креативщики заработали более 554 миллиардов рублей на подработках - РИА Новости, 25.12.2024
Креативщики заработали более 554 миллиардов рублей на подработках
Работники "креативных индустрий" – то есть, специалисты в области искусства, дизайна, кинематографа, видеоигр и других творческих направлений, заработали более... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:08:00+03:00
2024-12-25T07:08:00+03:00
2024-12-25T07:23:00+03:00
россия
татьяна голикова
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работники "креативных индустрий" – то есть, специалисты в области искусства, дизайна, кинематографа, видеоигр и других творческих направлений, заработали более 554 миллиардов рублей на дополнительных проектах, помимо основной работы, в уходящем году, свидетельствуют данные аналитики школы дизайна и технологий Bang Bang Education, с которыми ознакомилось РИА Новости. Эксперты школы, входящей в образовательный холдинг Ultimate Education, проанализировали состояние рынка креативной сферы в России, уровень квалификации и доходов специалистов. По их данным, около 32% специалистов креативных сфер в России имеют дополнительную работу, которая позволяет зарабатывать в среднем до 44 тысяч рублей в месяц, а их общий доход от участия в дополнительных работах за прошедший период 2024 года превысил 554 миллиарда рублей. "Специалисты стремятся к профессиональному росту, это мотивирует их искать дополнительные возможности и подработки вне основной деятельности, поэтому мы часто наблюдаем, как сильные профессионалы кроме основного вида занятости также принимают участие во внешних проектах. При этом развитие цифровых платформ и удалённой работы облегчает доступ к международным проектам, позволяя сотрудничать с клиентами по всему миру", — прокомментировал операционный директор школы Владимир Синицын. Размер зарплат по месту основной работы в креативной сфере сильно варьируется в зависимости от компетенции специалистов. Так, по данным экспертов, специалисты уровня Junior зарабатывали на основной работе в среднем 66 тысяч рублей в месяц, Middle — 151 тысячу рублей, Senior — 260 тысяч рублей, Lead — 374 тысяч рублей. На специалистов уровня Junior в России приходится около 36% от их общего числа, уровня Middle — 29%, Senior — 22%, Lead — 13%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее приводила оценки, согласно которым доля креативных индустрий в экономике России составляет 3,5% ВВП, а количество работающих в этой сфере составляет 3,5 миллиона человек и еще 3,7 миллиона самозанятых творческих работников. А министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая осенью на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", назвала самые востребованные специальности в креативных индустриях. По ее словам, это звукорежиссеры, художники по свету и графические дизайнеры.
https://rsport.ria.ru/20241221/pravitelstvo-1990594851.html
https://ria.ru/20241223/povyshenie-1990764566.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, ольга любимова
Россия, Татьяна Голикова, Ольга Любимова
Креативщики заработали более 554 миллиардов рублей на подработках
Bang Bang Education: креативщики в России заработали более 554 миллиардов рублей
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работники "креативных индустрий" – то есть, специалисты в области искусства, дизайна, кинематографа, видеоигр и других творческих направлений, заработали более 554 миллиардов рублей на дополнительных проектах, помимо основной работы, в уходящем году, свидетельствуют данные аналитики школы дизайна и технологий Bang Bang Education, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Эксперты школы, входящей в образовательный холдинг Ultimate Education, проанализировали состояние рынка креативной сферы в России
, уровень квалификации и доходов специалистов. По их данным, около 32% специалистов креативных сфер в России имеют дополнительную работу, которая позволяет зарабатывать в среднем до 44 тысяч рублей в месяц, а их общий доход от участия в дополнительных работах за прошедший период 2024 года превысил 554 миллиарда рублей.
"Специалисты стремятся к профессиональному росту, это мотивирует их искать дополнительные возможности и подработки вне основной деятельности, поэтому мы часто наблюдаем, как сильные профессионалы кроме основного вида занятости также принимают участие во внешних проектах. При этом развитие цифровых платформ и удалённой работы облегчает доступ к международным проектам, позволяя сотрудничать с клиентами по всему миру", — прокомментировал операционный директор школы Владимир Синицын.
Размер зарплат по месту основной работы в креативной сфере сильно варьируется в зависимости от компетенции специалистов. Так, по данным экспертов, специалисты уровня Junior зарабатывали на основной работе в среднем 66 тысяч рублей в месяц, Middle — 151 тысячу рублей, Senior — 260 тысяч рублей, Lead — 374 тысяч рублей.
На специалистов уровня Junior в России приходится около 36% от их общего числа, уровня Middle — 29%, Senior — 22%, Lead — 13%.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
ранее приводила оценки, согласно которым доля креативных индустрий в экономике России составляет 3,5% ВВП, а количество работающих в этой сфере составляет 3,5 миллиона человек и еще 3,7 миллиона самозанятых творческих работников. А министр культуры РФ Ольга Любимова
, выступая осенью на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", назвала самые востребованные специальности в креативных индустриях. По ее словам, это звукорежиссеры, художники по свету и графические дизайнеры.