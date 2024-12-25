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В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/zaporozhe-1991116279.html
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 25.12.2024
В Запорожье прогремел взрыв
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T00:19:00+03:00
2024-12-25T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
страна.ua
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожье
запорожская область
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запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
"Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Вчера, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьКиевВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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