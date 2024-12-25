https://ria.ru/20241225/zaporozhe-1991116279.html

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 25.12.2024

В Запорожье прогремел взрыв

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T00:19:00+03:00

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специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241224/vzryvy-1991049202.html

запорожье

запорожская область

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запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, страна.ua