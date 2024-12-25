Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 25.12.2024 (обновлено: 13:22 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/zapad-1991221069.html
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 25.12.2024
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:15:00+03:00
2024-12-25T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
великобритания
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила контратаку, потери противника составили до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кучеровка, Григоровка, Боровая Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака формирований ВСУ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991125788.html
харьковская область
великобритания
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_dd7ae7b70f903eab2d48dec134483e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, великобритания, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Великобритания, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад"

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 400 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила контратаку, потери противника составили до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кучеровка, Григоровка, Боровая Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, была отражена контратака формирований ВСУ.
"Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ", - добавили в Минобороны РФ.
Ликвидированное подразделение украинской армии из 47-й механизированной бригады ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В Курской области уничтожили пехотное подразделение ВСУ
06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВеликобританияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала