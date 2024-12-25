https://ria.ru/20241225/zapad-1991221069.html

ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 25.12.2024

ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад"

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:15:00+03:00

2024-12-25T13:15:00+03:00

2024-12-25T13:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

великобритания

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила контратаку, потери противника составили до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кучеровка, Григоровка, Боровая Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака формирований ВСУ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991125788.html

харьковская область

великобритания

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, великобритания, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)