https://ria.ru/20241225/zapad-1991221069.html
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 25.12.2024
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:15:00+03:00
2024-12-25T13:15:00+03:00
2024-12-25T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
великобритания
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила контратаку, потери противника составили до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кучеровка, Григоровка, Боровая Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака формирований ВСУ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991125788.html
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харьковская область, великобритания, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Великобритания, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне действий группировки "Запад"
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 400 военных