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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 25.12.2024 (обновлено: 13:20 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/yug-1991221705.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 25.12.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, два склада с боеприпасами, сообщили в РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:17:00+03:00
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специальная военная операция на украине
северск
дружковка
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, два склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20241225/obstrel-1991163181.html
северск
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северск, дружковка, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Северск, Дружковка, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение, ВСУ потеряли до 245 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, два склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада с боеприпасами.
Последствия удара со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСеверскДружковкаЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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