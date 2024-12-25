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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 25.12.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, два склада с боеприпасами, сообщили в РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:17:00+03:00
2024-12-25T13:17:00+03:00
2024-12-25T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
дружковка
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, два склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада с боеприпасами.
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северск
дружковка
часов яр
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северск, дружковка, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Северск, Дружковка, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение, ВСУ потеряли до 245 военных