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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 25.12.2024

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, два склада с боеприпасами, сообщили в РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:17:00+03:00

2024-12-25T13:17:00+03:00

2024-12-25T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

дружковка

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, два склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20241225/obstrel-1991163181.html

северск

дружковка

часов яр

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северск, дружковка, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)