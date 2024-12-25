https://ria.ru/20241225/vzyatka-1991117061.html
СМИ: замглавы "Роскосмоса" обвинили в получении взяток
СМИ: замглавы "Роскосмоса" обвинили в получении взяток - РИА Новости, 25.12.2024
СМИ: замглавы "Роскосмоса" обвинили в получении взяток
Заместителя генерального директора по реализации государственной программы вооружения ГК "Роскосмос" Олега Фролова обвинили в получении взяток, сообщает... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T00:46:00+03:00
2024-12-25T00:46:00+03:00
2024-12-25T14:30:00+03:00
олег фролов
роскосмос
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заместителя генерального директора по реализации государственной программы вооружения ГК "Роскосмос" Олега Фролова обвинили в получении взяток, сообщает "Коммерсантъ".По данным издания, обвинения были выдвинуты в рамках уголовного дела по хищению 435 миллионов рублей при создании барокомплекса для проведения различных испытаний в космической, авиационной и атомной отраслях.Сообщается, что в связи с открывшимися обстоятельствами срок расследования продлен до полутора лет.Размер взяток в материале не уточняется.Ранее имущество замгендиректора ГК "Роскосмос" было арестовано в рамках уголовного дела о хищении. По данным следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в сговор с двумя соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на сумму не менее 435 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241207/roskosmos-1987888397.html
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олег фролов, роскосмос
СМИ: замглавы "Роскосмоса" обвинили в получении взяток
"Ъ": замгендиректора "Роскосмоса" Фролова обвинили в получении взяток