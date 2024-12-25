В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
В городе Бурштын Ивано-Франковской области прогремели взрывы
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бурштын Ивано-Франковской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске.
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"О взрывах в Бурштыне сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Рядом с городом расположена Бурштынская ТЭС.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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