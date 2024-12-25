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В Днепропетровске прогремели новые взрывы
В Днепропетровске прогремели новые взрывы - РИА Новости, 25.12.2024
В Днепропетровске прогремели новые взрывы
Взрывы снова раздаются в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:12:00+03:00
2024-12-25T08:12:00+03:00
2024-12-25T08:12:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек- РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровске. "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск - ред.) снова прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
В Днепропетровске прогремели новые взрывы
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы