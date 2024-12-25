https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991129893.html

СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 25.12.2024

СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

Взрывы прогремели в городе Кременчуг Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:50:00+03:00

2024-12-25T07:50:00+03:00

2024-12-25T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

кременчуг

украина

россия

дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кременчуг Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Днепропетровске. "О взрывах в Кременчуге сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241225/kharkov-1991128331.html

кременчуг

украина

россия

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кременчуг, украина, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины