https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991129893.html
СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге - РИА Новости, 25.12.2024
СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
Взрывы прогремели в городе Кременчуг Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:50:00+03:00
2024-12-25T07:50:00+03:00
2024-12-25T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременчуг
украина
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841229404_0:147:1024:723_1920x0_80_0_0_b687f29ca2937450defb2a6a2a8c141e.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кременчуг Полтавской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Днепропетровске. "О взрывах в Кременчуге сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241225/kharkov-1991128331.html
кременчуг
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841229404_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0d9038f22d3a61c8010734a184a01584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременчуг, украина, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге
СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге на фоне воздушной тревоги