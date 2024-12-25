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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 25.12.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Новая серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:41:00+03:00
2024-12-25T07:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. "Новые взрывы прозвучали в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что после взрывов в городе возникло несколько пожаров.
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харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги