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Двое пострадавших при взрыве во Владикавказе отказались от госпитализации - РИА Новости, 25.12.2024
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14:21 25.12.2024 (обновлено: 14:31 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/vzryv-1991250060.html
Двое пострадавших при взрыве во Владикавказе отказались от госпитализации
Двое пострадавших при взрыве во Владикавказе отказались от госпитализации - РИА Новости, 25.12.2024
Двое пострадавших при взрыве во Владикавказе отказались от госпитализации
При взрыве в ТЦ во Владикавказе пострадали два человека, но оба отказались от госпитализации, помощь им оказали на месте, сообщил глава региона Сергея Меняйло. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:21:00+03:00
2024-12-25T14:31:00+03:00
происшествия
владикавказ
сергей меняйло
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россия
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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. При взрыве в ТЦ во Владикавказе пострадали два человека, но оба отказались от госпитализации, помощь им оказали на месте, сообщил глава региона Сергея Меняйло. "По уточнённой информации, двое пострадавших при взрыве в ТЦ "Алания Молл" отказались от госпитализации. Помощь им оказали на месте. Желаю скорейшего выздоровления", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ. По данным главы республики, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" большие, но несущие конструкции здания не повреждены, добавил он.
https://ria.ru/20241225/pozhar-1991135946.html
владикавказ
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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Владикавказ, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Двое пострадавших при взрыве во Владикавказе отказались от госпитализации

Меняйло: двоим пострадавшим при взрыве в ТЦ помощь оказали на месте

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе
Пожар в торговом центре Алания Молл во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. При взрыве в ТЦ во Владикавказе пострадали два человека, но оба отказались от госпитализации, помощь им оказали на месте, сообщил глава региона Сергея Меняйло.
"По уточнённой информации, двое пострадавших при взрыве в ТЦ "Алания Молл" отказались от госпитализации. Помощь им оказали на месте. Желаю скорейшего выздоровления", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ. По данным главы республики, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" большие, но несущие конструкции здания не повреждены, добавил он.
Момент взрыва в ТЦ Алания Молл во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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08:57
 
ПроисшествияВладикавказСергей МеняйлоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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