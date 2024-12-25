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Двое пострадавших при взрыве во Владикавказе отказались от госпитализации

Двое пострадавших при взрыве во Владикавказе отказались от госпитализации - РИА Новости, 25.12.2024

Двое пострадавших при взрыве во Владикавказе отказались от госпитализации

При взрыве в ТЦ во Владикавказе пострадали два человека, но оба отказались от госпитализации, помощь им оказали на месте, сообщил глава региона Сергея Меняйло. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:21:00+03:00

2024-12-25T14:21:00+03:00

2024-12-25T14:31:00+03:00

происшествия

владикавказ

сергей меняйло

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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. При взрыве в ТЦ во Владикавказе пострадали два человека, но оба отказались от госпитализации, помощь им оказали на месте, сообщил глава региона Сергея Меняйло. "По уточнённой информации, двое пострадавших при взрыве в ТЦ "Алания Молл" отказались от госпитализации. Помощь им оказали на месте. Желаю скорейшего выздоровления", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ. По данным главы республики, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" большие, но несущие конструкции здания не повреждены, добавил он.

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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия