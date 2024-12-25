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Омбудсмен рассказала о выплатах пострадавшим от агрессии Украины детям
Омбудсмен рассказала о выплатах пострадавшим от агрессии Украины детям - РИА Новости, 25.12.2024
Омбудсмен рассказала о выплатах пострадавшим от агрессии Украины детям
Единовременные выплаты получили 424 ребенка, которые пострадали от агрессии Украины, в соответствии с указом о поддержке детей, заявила уполномоченный при... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:54:00+03:00
2024-12-25T20:54:00+03:00
2024-12-25T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единовременные выплаты получили 424 ребенка, которые пострадали от агрессии Украины, в соответствии с указом о поддержке детей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В настоящий момент 424 ребенка эту помощь получили. И мы, к сожалению, видим, что принятие этого указа было очень своевременным", - заявила Львова-Белова в интервью телеканалу "Россия 24". Единовременная выплата составляет 100 тысяч рублей и ее получают семьи, в которых есть дети, получившие до 18 лет увечья от агрессии со стороны Украины.
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общество, украина, россия, мария львова-белова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Украина, Россия, Мария Львова-Белова
Омбудсмен рассказала о выплатах пострадавшим от агрессии Украины детям
Львова-Белова: 424 пострадавших от агрессии Украины ребенка получили выплаты