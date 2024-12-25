https://ria.ru/20241225/vtb-1991224567.html
Выставка, посвященная роду Орловых, стартовала в Новгородском музее
Выставка, посвященная роду Орловых, стартовала в Новгородском музее - РИА Новости, 25.12.2024
Выставка, посвященная роду Орловых, стартовала в Новгородском музее
Новая экспозиция "История России – история семей. Род Орловых" открылась в среду в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" в усадебном доме графини РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Новая экспозиция "История России – история семей. Род Орловых" открылась в среду в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" в усадебном доме графини А.А. Орловой-Чесменской, сообщает пресс-служба ВТБ, который поддержал проект. "История семьи Орловых — это история преданности, благородства и служения людям. Переосмыслить эти понятия и ощутить дух времени позволит новая экспозиция Новгородского музея-заповедника. Такие проекты позволяют не только сохранять историческое наследие, но и объединять людей вокруг ценностей добра и благотворительности, которые так важны и сегодня", — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводит пресс-служба. В залах усадьбы представлены более 200 редких экспонатов, включая миниатюрные портреты членов семьи Орловых 1770-х годов, произведения декоративно-прикладного искусства и личные вещи графини А. А. Орловой-Чесменской. Особое место занимают предметы, связанные с ее благотворительной деятельностью, — ювелирные украшения и церковные реликвии, связанные с восстановлением храмов Свято-Юрьева монастыря и других новгородских обителей, говорится в сообщении.
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втб (банк), культура
Выставка, посвященная роду Орловых, стартовала в Новгородском музее
ВТБ поддержал открытие экспозиции "История России – история семей. Род Орловых"
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Новая экспозиция "История России – история семей. Род Орловых" открылась в среду в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" в усадебном доме графини А.А. Орловой-Чесменской, сообщает пресс-служба ВТБ, который поддержал проект.
"История семьи Орловых — это история преданности, благородства и служения людям. Переосмыслить эти понятия и ощутить дух времени позволит новая экспозиция Новгородского музея-заповедника. Такие проекты позволяют не только сохранять историческое наследие, но и объединять людей вокруг ценностей добра и благотворительности, которые так важны и сегодня", — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводит пресс-служба.
В залах усадьбы представлены более 200 редких экспонатов, включая миниатюрные портреты членов семьи Орловых 1770-х годов, произведения декоративно-прикладного искусства и личные вещи графини А. А. Орловой-Чесменской. Особое место занимают предметы, связанные с ее благотворительной деятельностью, — ювелирные украшения и церковные реликвии, связанные с восстановлением храмов Свято-Юрьева монастыря и других новгородских обителей, говорится в сообщении.