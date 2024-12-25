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"Последнее Рождество": в Германии внезапно предупредили о будущей войне - РИА Новости, 25.12.2024
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02:55 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/voyna-1991120199.html
"Последнее Рождество": в Германии внезапно предупредили о будущей войне
"Последнее Рождество": в Германии внезапно предупредили о будущей войне - РИА Новости, 25.12.2024
"Последнее Рождество": в Германии внезапно предупредили о будущей войне
Победа "поджигателей войны" на выборах обернется для Германии катастрофой. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T02:55:00+03:00
2024-12-25T02:55:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Победа "поджигателей войны" на выборах обернется для Германии катастрофой. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте."Дорогие граждане, скоро Рождество. Однако, если вы проголосуете за одну из партий-поджигателей войны на следующих выборах, это может быть ваше последнее Рождество", — сказал он.По его мнению, если победят сторонники продолжения войны, то к следующему Рождеству немцы окажутся в бункерах, а их близких будут доставлять с фронта "в цинковых гробах с переломанными костями"."Поджигатели войны тоже будут сидеть в бункерах, но с шампанским и икрой. Им не нужно идти на войну. Их детям не нужно идти на войну! Это вашим детям придется идти на войну!" — резюмировал депутат.В понедельник на прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за вотум недоверия правительству Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале.На такой шаг депутаты пошли из-за правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее Германии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, бундестаг германии
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Бундестаг Германии
"Последнее Рождество": в Германии внезапно предупредили о будущей войне

Депутат Хильзе предупредил жителей Германии о риске войны в 2025 году

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Победа "поджигателей войны" на выборах обернется для Германии катастрофой. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте.
«
"Дорогие граждане, скоро Рождество. Однако, если вы проголосуете за одну из партий-поджигателей войны на следующих выборах, это может быть ваше последнее Рождество", — сказал он.
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По его мнению, если победят сторонники продолжения войны, то к следующему Рождеству немцы окажутся в бункерах, а их близких будут доставлять с фронта "в цинковых гробах с переломанными костями".
"Поджигатели войны тоже будут сидеть в бункерах, но с шампанским и икрой. Им не нужно идти на войну. Их детям не нужно идти на войну! Это вашим детям придется идти на войну!" — резюмировал депутат.
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В понедельник на прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за вотум недоверия правительству Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале.
На такой шаг депутаты пошли из-за правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее Германии.
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В миреГерманияУкраинаОлаф ШольцКристиан ЛинднерБундестаг Германии
 
 
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