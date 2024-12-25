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Бойцы ВСУ убили жителя села в ДНР из-за автомобиля, сообщил беженец - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:59 25.12.2024 (обновлено: 04:27 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/voennye-1991120530.html
Бойцы ВСУ убили жителя села в ДНР из-за автомобиля, сообщил беженец
Бойцы ВСУ убили жителя села в ДНР из-за автомобиля, сообщил беженец - РИА Новости, 25.12.2024
Бойцы ВСУ убили жителя села в ДНР из-за автомобиля, сообщил беженец
Украинские военные убили жителя села Новотроицкое (село на юго-западе от Красноармейска в ДНР) из-за автомобиля, об этом РИА Новости рассказал житель села... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T02:59:00+03:00
2024-12-25T04:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
херсонская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские военные убили жителя села Новотроицкое (село на юго-западе от Красноармейска в ДНР) из-за автомобиля, об этом РИА Новости рассказал житель села Владимир. "Выпустили дрон, разбили… Со мной работал парень на шахте, вместе работали на покровской шахте, его насмерть, а родители, которые были с ним, живые, просто в больницу попали", - сказал Владимир. После того, как его коллега погиб, а родители оказались в больнице, украинские военные забрали личный автомобиль погибшего. "А они (украинские военные) взяли просто-напросто, сами же, наверное, и выпустили этот дрон, потому что они и запускали эти дроны. И эту машину забрали. Я подходил к ним, спрашивал зачем - люди еще живые, а вы забрали машину", - добавил он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1989819117.html
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990301545.html
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россия, красноармейск, херсонская область , владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Херсонская область , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВСУ убили жителя села в ДНР из-за автомобиля, сообщил беженец

Беженец из Новотроицкого: ВСУ убили жителя села из-за автомобиля

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские военные убили жителя села Новотроицкое (село на юго-западе от Красноармейска в ДНР) из-за автомобиля, об этом РИА Новости рассказал житель села Владимир.
"Выпустили дрон, разбили… Со мной работал парень на шахте, вместе работали на покровской шахте, его насмерть, а родители, которые были с ним, живые, просто в больницу попали", - сказал Владимир.
Курахово - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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После того, как его коллега погиб, а родители оказались в больнице, украинские военные забрали личный автомобиль погибшего.
"А они (украинские военные) взяли просто-напросто, сами же, наверное, и выпустили этот дрон, потому что они и запускали эти дроны. И эту машину забрали. Я подходил к ним, спрашивал зачем - люди еще живые, а вы забрали машину", - добавил он.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскХерсонская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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