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Найденные во Владикавказе фрагменты БПЛА направили на экспертизу
Найденные во Владикавказе фрагменты БПЛА направили на экспертизу - РИА Новости, 25.12.2024
Найденные во Владикавказе фрагменты БПЛА направили на экспертизу
Найденные взрывотехниками в торговом центре Владикавказа фрагменты БПЛА направлены на экспертизу, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:07:00+03:00
2024-12-25T18:07:00+03:00
2024-12-25T18:09:00+03:00
владикавказ
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Найденные взрывотехниками в торговом центре Владикавказа фрагменты БПЛА направлены на экспертизу, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Ранее Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ. По данным главы республики, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА. Разрушения в ТЦ "Алания Молл" большие, но несущие конструкции здания не повреждены, добавлял он. "Итог сегодняшнего непростого дня: результаты работы следственно-оперативной группы показали, что взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА. Найденные взрывотехниками фрагменты направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.
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владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владикавказ, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Найденные во Владикавказе фрагменты БПЛА направили на экспертизу
Меняйло: найденные взрывотехниками фрагменты БПЛА направлены на экспертизу