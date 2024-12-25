https://ria.ru/20241225/vladikavkaz-1991218003.html
Пожар в ТЦ во Владикавказе произошел из-за падения обломков БПЛА
Пожар в ТЦ во Владикавказе произошел из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 25.12.2024
Пожар в ТЦ во Владикавказе произошел из-за падения обломков БПЛА
Причиной взрыва и пожара в торговом центре во Владикавказе стало падение обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:00:00+03:00
2024-12-25T13:00:00+03:00
2024-12-25T14:57:00+03:00
владикавказ
происшествия
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991259569_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_125163c7bad67792baa94119d8657a99.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Причиной взрыва и пожара в торговом центре во Владикавказе стало падение обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале со ссылкой на Минобороны."Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 08:28", — добавил Меняйло.Это подтверждают предварительные результаты следствия, подчеркнул глава региона. Он уточнил, что на кадрах с камер наблюдения видно, что взрыв произошел вне здания.Взрывотехники ищут фрагменты дрона, на месте ЧП работают все службы.Утром 25 декабря в торговом центре "Алания Молл" перед открытием произошел пожар. Один человек погиб, двое пострадали. В 10:15 возгорание потушили.
https://ria.ru/20241225/bespilotnik-1991158760.html
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991259569_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_f5a809d467a8a888a49e2b6eaeb0cb6a.jpg
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
2024-12-25T13:00
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, происшествия, сергей меняйло
Владикавказ, Происшествия, Сергей Меняйло
Пожар в ТЦ во Владикавказе произошел из-за падения обломков БПЛА
Меняйло: пожар в ТЦ во Владикавказе был вызван падением обломков сбитого БПЛА