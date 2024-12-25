https://ria.ru/20241225/vladikavkaz-1991218003.html

Пожар в ТЦ во Владикавказе произошел из-за падения обломков БПЛА

Пожар в ТЦ во Владикавказе произошел из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 25.12.2024

Пожар в ТЦ во Владикавказе произошел из-за падения обломков БПЛА

Причиной взрыва и пожара в торговом центре во Владикавказе стало падение обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:00:00+03:00

2024-12-25T13:00:00+03:00

2024-12-25T14:57:00+03:00

владикавказ

происшествия

сергей меняйло

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Причиной взрыва и пожара в торговом центре во Владикавказе стало падение обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале со ссылкой на Минобороны."Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 08:28", — добавил Меняйло.Это подтверждают предварительные результаты следствия, подчеркнул глава региона. Он уточнил, что на кадрах с камер наблюдения видно, что взрыв произошел вне здания.Взрывотехники ищут фрагменты дрона, на месте ЧП работают все службы.Утром 25 декабря в торговом центре "Алания Молл" перед открытием произошел пожар. Один человек погиб, двое пострадали. В 10:15 возгорание потушили.

https://ria.ru/20241225/bespilotnik-1991158760.html

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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе 2024-12-25T13:00 true PT1M09S

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владикавказ, происшествия, сергей меняйло