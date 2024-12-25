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Путину доложили о ЧП во Владикавказе

Путину доложили о ЧП во Владикавказе - РИА Новости, 25.12.2024

Путину доложили о ЧП во Владикавказе

Президенту России Владимиру Путину доложено о ЧП во Владикавказе, где в торговом центре "Алания Молл" произошел пожар после взрыва, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:57:00+03:00

2024-12-25T12:57:00+03:00

2024-12-25T15:07:00+03:00

владикавказ

происшествия

владимир путин

дмитрий песков

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 25 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о ЧП во Владикавказе, где в торговом центре "Алания Молл" произошел пожар после взрыва, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сводки приходят ежедневно. Конечно, об этом информация есть", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ.

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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе 2024-12-25T12:57 true PT1M09S

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владикавказ, происшествия, видео, владимир путин, дмитрий песков