https://ria.ru/20241225/vladikavkaz-1991144632.html

Названа возможная причина ЧП в "Алании Молл" во Владикавказе

Названа возможная причина ЧП в "Алании Молл" во Владикавказе - РИА Новости, 25.12.2024

Названа возможная причина ЧП в "Алании Молл" во Владикавказе

Газ в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, по предварительной версии, взорвался из-за неисправности в оборудовании, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:35:00+03:00

2024-12-25T09:35:00+03:00

2024-12-25T09:37:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владикавказ

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Газ в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, по предварительной версии, взорвался из-за неисправности в оборудовании, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительная причина взрыва газа в торговом центре - неисправность оборудования", - сказал собеседник агентства.По информации экстренных служб, взрыв произошел в фудкорте на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл", три человека пострадали.По данным МЧС, пожар в ТЦ распространился на площади около 800 квадратных метров.

https://ria.ru/20241224/pozhar-1990934112.html

владикавказ

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2024

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владикавказ