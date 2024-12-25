https://ria.ru/20241225/vladikavkaz-1991138248.html

При пожаре в ТЦ во Владикавказе погибла женщина

При пожаре в ТЦ во Владикавказе погибла женщина - РИА Новости, 25.12.2024

При пожаре в ТЦ во Владикавказе погибла женщина

Женщина погибла во время происшествия в торговом центре во Владикавказе, состояние еще одного пострадавшего уточняется, сообщает глава Северной Осетии Сергей... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:07:00+03:00

2024-12-25T09:07:00+03:00

2024-12-25T09:18:00+03:00

владикавказ

происшествия

сергей меняйло

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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Женщина погибла во время происшествия в торговом центре во Владикавказе, состояние еще одного пострадавшего уточняется, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.Ранее глава республики сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе."Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики. Территория оцеплена. На месте работает следственная группа. Идет локализация пожара. Сильное задымление", - написал Меняйло.Он добавил, что идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей.

владикавказ

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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе 2024-12-25T09:07 true PT1M09S

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владикавказ, происшествия, видео, сергей меняйло