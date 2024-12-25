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При пожаре в ТЦ во Владикавказе погибла женщина - РИА Новости, 25.12.2024
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09:07 25.12.2024 (обновлено: 09:18 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/vladikavkaz-1991138248.html
При пожаре в ТЦ во Владикавказе погибла женщина
При пожаре в ТЦ во Владикавказе погибла женщина - РИА Новости, 25.12.2024
При пожаре в ТЦ во Владикавказе погибла женщина
Женщина погибла во время происшествия в торговом центре во Владикавказе, состояние еще одного пострадавшего уточняется, сообщает глава Северной Осетии Сергей... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:07:00+03:00
2024-12-25T09:18:00+03:00
владикавказ
происшествия
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Женщина погибла во время происшествия в торговом центре во Владикавказе, состояние еще одного пострадавшего уточняется, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.Ранее глава республики сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе."Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики. Территория оцеплена. На месте работает следственная группа. Идет локализация пожара. Сильное задымление", - написал Меняйло.Он добавил, что идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей.
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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
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владикавказ, происшествия, видео, сергей меняйло
Владикавказ, Происшествия, Сергей Меняйло
При пожаре в ТЦ во Владикавказе погибла женщина
ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Женщина погибла во время происшествия в торговом центре во Владикавказе, состояние еще одного пострадавшего уточняется, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.
2024-12-25T09:07
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При пожаре в ТЦ во Владикавказе погибла женщина

Глава Северной Осетии Меняйло: при пожаре в ТЦ во Владикавказе погибла женщина

© Кадр видео из соцсетейПожар в торговом центре во Владикавказе
Пожар в торговом центре во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в торговом центре во Владикавказе
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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Женщина погибла во время происшествия в торговом центре во Владикавказе, состояние еще одного пострадавшего уточняется, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Ранее глава республики сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе.
"Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики. Территория оцеплена. На месте работает следственная группа. Идет локализация пожара. Сильное задымление", - написал Меняйло.
Он добавил, что идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей.
 
ВладикавказПроисшествияСергей Меняйло
 
 
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