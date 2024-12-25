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Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино - РИА Новости, 25.12.2024
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03:31 25.12.2024 (обновлено: 11:15 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/vino-1991121743.html
Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино
Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино - РИА Новости, 25.12.2024
Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино
Россия в январе-ноябре текущего года приобрела у Грузии вина на рекордные 176 миллионов долларов, обеспечив две трети роста мирового спроса на местный алкоголь, РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T03:31:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия в январе-ноябре текущего года приобрела у Грузии вина на рекордные 176 миллионов долларов, обеспечив две трети роста мирового спроса на местный алкоголь, следует из анализа данных грузинской таможни, проведенного РИА Новости. Так, Россия в январе-ноябре текущего года увеличила ввоз грузинского вина на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до исторического рекорда в 176 миллионов долларов. В то же время в остальном мире спрос на грузинское вино вырос лишь на четыре процента, составив 86,1 миллиона долларов. Таким образом, россияне обеспечили две трети "нового" экспорта Грузии. Россия традиционно является основным любителем грузинского вина в мире. Если еще десять лет назад, в январе-ноябре 2015 года, на Россию приходилось лишь 46 процентов всех грузинских поставок, то за аналогичный период текущего года наша страна приобрела уже 67 процентов всего грузинского вина. Вторым по величине покупателем с долей чуть меньше 12 процентов является ЕС, причем половина всего спроса приходится на Польшу (15,2 миллиона долларов). При этом доля объединения в последние годы колеблется около текущего уровня, а в 2015 году она составляла 12,7 процента.Тройку лидеров замыкает Украина с импортом в 11,7 миллиона долларов, что составляет 4,5 процента доходов Грузии от продажи вина за рубеж. Вблизи этого значения Украина остается последние три года, а десять лет назад ее доля была почти вдвое больше — восемь процентов.
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экономика, россия, грузия, украина, евросоюз
Экономика, Россия, Грузия, Украина, Евросоюз
Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино

Россия в январе-ноябре купила у Грузии вина на рекордные $176 миллионов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВино "Шато Мухрани" на полке супермаркета
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вино "Шато Мухрани" на полке супермаркета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия в январе-ноябре текущего года приобрела у Грузии вина на рекордные 176 миллионов долларов, обеспечив две трети роста мирового спроса на местный алкоголь, следует из анализа данных грузинской таможни, проведенного РИА Новости.
Так, Россия в январе-ноябре текущего года увеличила ввоз грузинского вина на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до исторического рекорда в 176 миллионов долларов.
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В то же время в остальном мире спрос на грузинское вино вырос лишь на четыре процента, составив 86,1 миллиона долларов. Таким образом, россияне обеспечили две трети "нового" экспорта Грузии.
Россия традиционно является основным любителем грузинского вина в мире. Если еще десять лет назад, в январе-ноябре 2015 года, на Россию приходилось лишь 46 процентов всех грузинских поставок, то за аналогичный период текущего года наша страна приобрела уже 67 процентов всего грузинского вина.
Вторым по величине покупателем с долей чуть меньше 12 процентов является ЕС, причем половина всего спроса приходится на Польшу (15,2 миллиона долларов). При этом доля объединения в последние годы колеблется около текущего уровня, а в 2015 году она составляла 12,7 процента.
Тройку лидеров замыкает Украина с импортом в 11,7 миллиона долларов, что составляет 4,5 процента доходов Грузии от продажи вина за рубеж. Вблизи этого значения Украина остается последние три года, а десять лет назад ее доля была почти вдвое больше — восемь процентов.
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