https://ria.ru/20241225/vino-1991116911.html

Минпромторг планирует повысить долю российского вина в магазинах

Минпромторг планирует повысить долю российского вина в магазинах - РИА Новости, 25.12.2024

Минпромторг планирует повысить долю российского вина в магазинах

Минпромторг РФ планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T00:42:00+03:00

2024-12-25T00:42:00+03:00

2024-12-25T00:42:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В октябре текущего года Минпромторг опубликовал на сайте раскрытия правовой информации законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. "Мы в дальнейшем планируем включить в законопроект механизм, предполагающий возможность дальнейшего поэтапного повышения доли отечественного вина в розничной торговле и объектах общественного питания", - сказал Алиханов. По его словам, это простимулирует развитие отечественного виноградарства и виноделия. "В частности, это станет стимулом для существенного увеличения числа виноградников, развития производства и насыщения рынка прекрасным отечественным продуктом", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20241217/gost-1989647704.html

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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)