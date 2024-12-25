Минпромторг планирует повысить долю российского вина в магазинах
Алиханов: Минпромторг хочет поэтапно повысить долю российского вина в магазинах
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкРяды дубовых бочек для "вызревания" вина марки "Мадера" на винодельческом заводе "Массандра"
Ряды дубовых бочек для "вызревания" вина марки "Мадера" на винодельческом заводе "Массандра". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Минпромторг РФ планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
В октябре текущего года Минпромторг опубликовал на сайте раскрытия правовой информации законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин.
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"Мы в дальнейшем планируем включить в законопроект механизм, предполагающий возможность дальнейшего поэтапного повышения доли отечественного вина в розничной торговле и объектах общественного питания", - сказал Алиханов.
По его словам, это простимулирует развитие отечественного виноградарства и виноделия. "В частности, это станет стимулом для существенного увеличения числа виноградников, развития производства и насыщения рынка прекрасным отечественным продуктом", - подчеркнул министр.
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