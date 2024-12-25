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Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.12.2024
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T05:06:00+03:00
2024-12-25T05:06:00+03:00
2024-12-25T05:06:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20241224/merkuris-1991111846.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курском приграничье