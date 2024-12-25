https://ria.ru/20241225/vertolet-1991123516.html

Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.12.2024

Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T05:06:00+03:00

2024-12-25T05:06:00+03:00

2024-12-25T05:06:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20241224/merkuris-1991111846.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)