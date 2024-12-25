https://ria.ru/20241225/turpoezdki-1991119700.html

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России - РИА Новости, 25.12.2024

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Число турпоездок по России по итогам года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T02:28:00+03:00

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2024-12-25T02:28:00+03:00

россия

дмитрий чернышенко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число турпоездок по России по итогам года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы опираемся на статистику Росстата. По итогам девяти месяцев наблюдали более 75 миллионов уже поездок. И по динамике мы понимаем, что выйдем где-то на 91,5 миллионов туристов, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко. "Такой рост, действительно, нас устраивает. Нам нужно выполнить задачу, которую поставил президент в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" - увеличить число внутренних поездок туристических до 140 миллионов. Мы планомерно движемся к этой цели", - добавил он.

https://ria.ru/20241224/chernyshenko-1990930263.html

россия

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россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба государственной статистики (росстат)