https://ria.ru/20241225/turpoezdki-1991119700.html
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России - РИА Новости, 25.12.2024
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России
Число турпоездок по России по итогам года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T02:28:00+03:00
2024-12-25T02:28:00+03:00
2024-12-25T02:28:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925652312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab2eff7e2e4220df81c448dbe3bfba26.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число турпоездок по России по итогам года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы опираемся на статистику Росстата. По итогам девяти месяцев наблюдали более 75 миллионов уже поездок. И по динамике мы понимаем, что выйдем где-то на 91,5 миллионов туристов, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко. "Такой рост, действительно, нас устраивает. Нам нужно выполнить задачу, которую поставил президент в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" - увеличить число внутренних поездок туристических до 140 миллионов. Мы планомерно движемся к этой цели", - добавил он.
https://ria.ru/20241224/chernyshenko-1990930263.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925652312_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_88ec7c8fb7640e46751b4e2063b45798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Дмитрий Чернышенко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России
Чернышенко: число турпоездок по России по итогам года выросло примерно на 10%
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число турпоездок по России по итогам года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы опираемся на статистику Росстата. По итогам девяти месяцев наблюдали более 75 миллионов уже поездок. И по динамике мы понимаем, что выйдем где-то на 91,5 миллионов туристов, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко.
"Такой рост, действительно, нас устраивает. Нам нужно выполнить задачу, которую поставил президент в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" - увеличить число внутренних поездок туристических до 140 миллионов. Мы планомерно движемся к этой цели", - добавил он.