https://ria.ru/20241225/tsb-1991336836.html

ЦБ отменил ограничение по полной стоимости потребительского кредита

ЦБ отменил ограничение по полной стоимости потребительского кредита - РИА Новости, 25.12.2024

ЦБ отменил ограничение по полной стоимости потребительского кредита

Центральный банк России отменит ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских займов, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T21:11:00+03:00

2024-12-25T21:11:00+03:00

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экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Центральный банк России отменит ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских займов, следует из сообщения регулятора."Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита (займа) (ПСК) для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов по всем потребительским кредитам", - сообщили в ЦБ. С третьего квартала 2024 года регулятор отмечал довольно сильный рост стоимости фондирования финорганизаций, говорится в тексте заявления. В качестве причин ЦБ указывает возросшую ключевую ставку, а также конкуренцию банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности.Ограничение ПСК, в случае его сохранения, могло привести к сокращению доступности потребительских кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК, так как расчет для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года происходит на основе среднерыночного показателя ПСК за III квартал текущего года, добавили в ЦБ.При этом регулятор подчеркивает, что риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами. Кроме того, ограничение ПСК сохранят для краткосрочных займов на небольшие суммы с высоким риском, предоставляемых микрофинансовыми организациями.

https://ria.ru/20241212/kredit-1988723704.html

https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)