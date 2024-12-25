"Требуйте этого". На Украине назвали способ решения конфликта
Журналистка Панченко: аудит Украины приблизит окончание конфликта
© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине, западным странам необходимо прекратить посылать деньги Владимиру Зеленскому и провести аудит уже отправленных, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
"Весь мир посылает деньги на Украину, а он (Владимир Зеленский — прим. ред.) их ворует. <…> Аудит Украины — это не только справедливый суд над коррупционером Зеленским, но и реальный путь к завершению конфликта!" — считает она.
По мнению журналистки, только лишение главы киевского режима Владимира Зеленского поступающих с Запада денег может остановить конфликт.
"Пожалуйста, требуйте этого. Требуйте аудита Украины!" — призвала Панченко.
В декабре премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО. Словацкий политик не раз заявлял, что не поддержит такое решение, пока занимает пост главы правительства.
Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал победившего на выборах президента США Дональда Трампа провести ревизию всей оказанной за последние годы помощи Украине. Он отметил, что в этой стране активно разворовывают и отмывают деньги американских налогоплательщиков.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.