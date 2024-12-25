Рейтинг@Mail.ru
Трамп привлекает в команду лидеров Кремниевой долины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 25.12.2024 (обновлено: 20:26 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/tramp-1991331428.html
Трамп привлекает в команду лидеров Кремниевой долины, пишут СМИ
Трамп привлекает в команду лидеров Кремниевой долины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2024
Трамп привлекает в команду лидеров Кремниевой долины, пишут СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп активно привлекает в свою администрацию ведущих представителей технологического сектора, несмотря на то, что во время его... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:17:00+03:00
2024-12-25T20:26:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
илон маск
хиллари клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп активно привлекает в свою администрацию ведущих представителей технологического сектора, несмотря на то, что во время его первого президентского срока Кремниевая долина в основном поддерживала демократов и критиковала республиканца, пишет газета Hill. "Теперь те же лидеры технологических компаний, которые ранее критиковали Трампа, едут в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы встретиться с избранным президентом, и несколько из них сделали взносы по 1 миллиону долларов в фонд его инаугурации", - отмечает издание. По мнению опрошенных газетой экспертов, это сближение связано с желанием технологических лидеров сохранить свое влияние и избежать конфронтации с новой администрацией. "Они видели, что значит находиться в оппозиции к Трампу, и теперь они не хотят повторения этой ситуации", — цитирует Hill аналитика Beacon Policy Advisors Эндрю Локая. Ранее многие лидеры Кремниевой долины критиковали Трампа и поддерживали демократов, однако сейчас им предложены ключевые посты в его новой администрации. Среди них миллиардер Илон Маск, который ранее выступал против экологической политики Трампа, а теперь возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), бизнесмен Дэвид Сакс, который поддерживал Хиллари Клинтон в 2016 году, а на этот раз организовал сбор средств для Трампа, и другие.
https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html
https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, дональд трамп, илон маск, хиллари клинтон
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск, Хиллари Клинтон
Трамп привлекает в команду лидеров Кремниевой долины, пишут СМИ

Hill: Трамп привлекает в команду критиковавших его лидеров Кремниевой долины

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп активно привлекает в свою администрацию ведущих представителей технологического сектора, несмотря на то, что во время его первого президентского срока Кремниевая долина в основном поддерживала демократов и критиковала республиканца, пишет газета Hill.
"Теперь те же лидеры технологических компаний, которые ранее критиковали Трампа, едут в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы встретиться с избранным президентом, и несколько из них сделали взносы по 1 миллиону долларов в фонд его инаугурации", - отмечает издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа
24 декабря, 22:45
По мнению опрошенных газетой экспертов, это сближение связано с желанием технологических лидеров сохранить свое влияние и избежать конфронтации с новой администрацией.
"Они видели, что значит находиться в оппозиции к Трампу, и теперь они не хотят повторения этой ситуации", — цитирует Hill аналитика Beacon Policy Advisors Эндрю Локая.
Ранее многие лидеры Кремниевой долины критиковали Трампа и поддерживали демократов, однако сейчас им предложены ключевые посты в его новой администрации. Среди них миллиардер Илон Маск, который ранее выступал против экологической политики Трампа, а теперь возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), бизнесмен Дэвид Сакс, который поддерживал Хиллари Клинтон в 2016 году, а на этот раз организовал сбор средств для Трампа, и другие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда
24 ноября, 08:00
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампИлон МаскХиллари Клинтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала