https://ria.ru/20241225/tramp-1991331428.html

Трамп привлекает в команду лидеров Кремниевой долины, пишут СМИ

Трамп привлекает в команду лидеров Кремниевой долины, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2024

Трамп привлекает в команду лидеров Кремниевой долины, пишут СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп активно привлекает в свою администрацию ведущих представителей технологического сектора, несмотря на то, что во время его... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T20:17:00+03:00

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илон маск

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп активно привлекает в свою администрацию ведущих представителей технологического сектора, несмотря на то, что во время его первого президентского срока Кремниевая долина в основном поддерживала демократов и критиковала республиканца, пишет газета Hill. "Теперь те же лидеры технологических компаний, которые ранее критиковали Трампа, едут в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы встретиться с избранным президентом, и несколько из них сделали взносы по 1 миллиону долларов в фонд его инаугурации", - отмечает издание. По мнению опрошенных газетой экспертов, это сближение связано с желанием технологических лидеров сохранить свое влияние и избежать конфронтации с новой администрацией. "Они видели, что значит находиться в оппозиции к Трампу, и теперь они не хотят повторения этой ситуации", — цитирует Hill аналитика Beacon Policy Advisors Эндрю Локая. Ранее многие лидеры Кремниевой долины критиковали Трампа и поддерживали демократов, однако сейчас им предложены ключевые посты в его новой администрации. Среди них миллиардер Илон Маск, который ранее выступал против экологической политики Трампа, а теперь возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), бизнесмен Дэвид Сакс, который поддерживал Хиллари Клинтон в 2016 году, а на этот раз организовал сбор средств для Трампа, и другие.

https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, илон маск, хиллари клинтон