Боливарианский альянс осудил заявление Трампа о Панамском канале
Боливарианский альянс осудил заявление Трампа о возвращении Панамского канала
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп во время выступления
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп во время выступления. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) осудил заявление избранного президента США Дональда Трампа о быстром возвращении Панамского канала в собственность Штатов.
Ранее неназванные информированные источники сообщили газете New York Post, что Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, считая свою страну империей, которой необходимо расширяться.
"Страны-члены Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выражают свое жесткое осуждение заявлений избранного президента США Дональда Трампа, в котором он угрожает взять под контроль Панамский канал", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X альянса в среду.
В заявлении альянса подчеркивается, что Панамский канал защищен международным правом, и претензии США на него представляют собой угрозу суверенитету Панамы.
Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.