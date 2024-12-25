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Боливарианский альянс осудил заявление Трампа о Панамском канале - РИА Новости, 25.12.2024
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12:37 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/tramp-1991210739.html
Боливарианский альянс осудил заявление Трампа о Панамском канале
Боливарианский альянс осудил заявление Трампа о Панамском канале - РИА Новости, 25.12.2024
Боливарианский альянс осудил заявление Трампа о Панамском канале
Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) осудил заявление избранного президента США Дональда Трампа о быстром возвращении Панамского канала в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:37:00+03:00
2024-12-25T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) осудил заявление избранного президента США Дональда Трампа о быстром возвращении Панамского канала в собственность Штатов. Ранее неназванные информированные источники сообщили газете New York Post, что Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, считая свою страну империей, которой необходимо расширяться. "Страны-члены Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выражают свое жесткое осуждение заявлений избранного президента США Дональда Трампа, в котором он угрожает взять под контроль Панамский канал", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X альянса в среду. В заявлении альянса подчеркивается, что Панамский канал защищен международным правом, и претензии США на него представляют собой угрозу суверенитету Панамы. Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
https://ria.ru/20241224/venesuela-1990917635.html
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в мире, панамский канал, сша, панама, дональд трамп
В мире, Панамский канал, США, Панама, Дональд Трамп
Боливарианский альянс осудил заявление Трампа о Панамском канале

Боливарианский альянс осудил заявление Трампа о возвращении Панамского канала

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп во время выступления
Президент США Дональд Трамп во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп во время выступления. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) осудил заявление избранного президента США Дональда Трампа о быстром возвращении Панамского канала в собственность Штатов.
Ранее неназванные информированные источники сообщили газете New York Post, что Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, считая свою страну империей, которой необходимо расширяться.
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Венесуэла выразила поддержку суверенитету Панамы в отношении канала
Вчера, 01:20
"Страны-члены Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выражают свое жесткое осуждение заявлений избранного президента США Дональда Трампа, в котором он угрожает взять под контроль Панамский канал", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X альянса в среду.
В заявлении альянса подчеркивается, что Панамский канал защищен международным правом, и претензии США на него представляют собой угрозу суверенитету Панамы.
Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала, пишет NYP
01:36
 
В миреПанамский каналСШАПанамаДональд Трамп
 
 
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