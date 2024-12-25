https://ria.ru/20241225/traditsii-1991201209.html

Лама рассказал о традициях Зула - Нового года у калмыцких буддистов

Лама рассказал о традициях Зула - Нового года у калмыцких буддистов - РИА Новости, 25.12.2024

Лама рассказал о традициях Зула - Нового года у калмыцких буддистов

Праздник тысячи лампад "Зул", который знаменует начало празднования Нового года у калмыцких буддистов, совпадает с еврейской Ханукой по дате (в этом году 25... РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Праздник тысячи лампад "Зул", который знаменует начало празднования Нового года у калмыцких буддистов, совпадает с еврейской Ханукой по дате (в этом году 25 декабря), а также по традиции зажигания свечей, однако исторических параллелей в них не обнаруживается, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). У буддистов мира нет единого дня празднования Нового года, и даже в российских регионах, традиционно исповедующих буддизм, этот праздник отмечают в разное время. Дата плавающая, она привязана к местным календарям, и, как правило, связана с наступлением весны. Так, в 2025 году в Китае Новый год ("Чуньцзе", или Праздник весны) встретят 29 января, в Бурятии ("Сагаалган") и Туве ("Шагаа") – 1 марта. На Алтае ("Чагаа байрам") - дату назовут позже. В Калмыкии Новый год в этот раз приходится на 31 декабря 2024 года, а начинают его отмечать чуть ранее – 25 декабря, в праздник "Зул". "В день "Зул", или, как его называют, Праздник тысячи огней, мы, как и в других российских буддийских регионах, вспоминаем уход из жизни ламы Цонкапы – основателя нашей общей школы буддизма Гелугпа. Он жил более 600 лет назад, когда буддизм находился в упадке. Лама Цонкапа дал большой толчок в развитии буддизма и монашеской традиции. Он провел реформы, систематизировал обучение монахов, ввёл строгие правила монашеской жизни, основал новую школу, которая позже пришла в Россию. В честь него мы и возжигаем лампады", - сказал геше Йонтен. Так, по его словам, 25 декабря утром и вечером лампады зажгут у московского буддийского храма в Отрадном. "Что интересно, "Зул" совпадает с еврейской Ханукой, и в этот день иудеи тоже возжигают свечи. Меня это заинтриговало, но я не нашёл ни одной исторической связи между этими праздниками", - заключил собеседник агентства. Праздник Хануки иудеи отмечают восемь дней. В этом году он начнется с заходом солнца 25 декабря – в день, когда живущие по григорианскому и новоюлианскому календарям христианские Церкви празднуют Рождество. Ханука посвящена чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Евреи нашли только один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить всего на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.

https://ria.ru/20241203/buddizm-1986990142.html

https://ria.ru/20240813/kitaj-1965868387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

китай, россия, религия