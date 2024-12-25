https://ria.ru/20241225/torsunov-1991332015.html
Собянин сменил руководителя московского департамента ЖКХ
Собянин сменил руководителя московского департамента ЖКХ - РИА Новости, 25.12.2024
Собянин сменил руководителя московского департамента ЖКХ
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслава Торсунова, следует из... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:20:00+03:00
2024-12-25T20:20:00+03:00
2024-12-25T22:12:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
департамент жкх
автомобильные дороги
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслава Торсунова, следует из распоряжения мэра."Освободить Торсунова Вячеслава Юрьевича от замещаемой должности руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 24 декабря 2024 года по собственной инициативе <...>", — говорится в документе.Торсунова, согласно другому распоряжению, сменит на этом посту Раис Чигликов. Служебный контракт будет заключен на срок полномочий мэра.Торсунов занимал должность руководителя департамента ЖКХ Москвы с июня 2021 года. Чигликов ранее был первым заместителем руководителя столичного ГБУ "Автомобильные дороги".
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общество, москва, сергей собянин, департамент жкх, автомобильные дороги
Общество, Москва, Сергей Собянин, Департамент ЖКХ, Автомобильные дороги
Собянин сменил руководителя московского департамента ЖКХ
Собянин освободил Торсунова от должности главы Департамента ЖКХ города Москвы