https://ria.ru/20241225/torsunov-1991332015.html

Собянин сменил руководителя московского департамента ЖКХ

Собянин сменил руководителя московского департамента ЖКХ - РИА Новости, 25.12.2024

Собянин сменил руководителя московского департамента ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслава Торсунова, следует из... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T20:20:00+03:00

2024-12-25T20:20:00+03:00

2024-12-25T22:12:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

департамент жкх

автомобильные дороги

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслава Торсунова, следует из распоряжения мэра."Освободить Торсунова Вячеслава Юрьевича от замещаемой должности руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 24 декабря 2024 года по собственной инициативе <...>", — говорится в документе.Торсунова, согласно другому распоряжению, сменит на этом посту Раис Чигликов. Служебный контракт будет заключен на срок полномочий мэра.Торсунов занимал должность руководителя департамента ЖКХ Москвы с июня 2021 года. Чигликов ранее был первым заместителем руководителя столичного ГБУ "Автомобильные дороги".

https://ria.ru/20241214/metro-1989264752.html

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общество, москва, сергей собянин, департамент жкх, автомобильные дороги