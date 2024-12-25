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В Новосибирске мужчина получил девять лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 25.12.2024
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13:07 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/terakt-1991218895.html
В Новосибирске мужчина получил девять лет колонии за подготовку теракта
В Новосибирске мужчина получил девять лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 25.12.2024
В Новосибирске мужчина получил девять лет колонии за подготовку теракта
Второй восточный окружной военный суд приговорил 38-летнего жителя Новосибирска к девяти годам заключения в тюрьме и колонии за подготовку теракта и выращивание РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:07:00+03:00
2024-12-25T13:07:00+03:00
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд приговорил 38-летнего жителя Новосибирска к девяти годам заключения в тюрьме и колонии за подготовку теракта и выращивание конопли, сообщается на сайте "МВД медиа". "Суд признал подсудимого виновным по всем пунктам обвинения и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшихся пять – в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на один год", - говорится в сообщении. Мужчина обвинялся в подготовке террористического акта, сотрудничестве с представителем запрещенной в России украинской террористической организации, а также незаконном культивировании конопли и покушении на сбыт наркотиков. В сообщении поясняется, что в январе 2023 года при проведении обыска в квартире оперативники "обнаружили и изъяли оборудование и компоненты для изготовления взрывного устройства, в том числе поражающие элементы в виде пуль, а также оргтехнику и средства связи, деньги в иностранной валюте и документы для выезда за границу". В одной из комнат сыщики обнаружили две своеобразные теплицы, "в которых обвиняемый выращивал 36 кустов конопли". По данным ведомства, мужчина планировал изготовить из наркосодержащих растений и сбыть бесконтактным способом почти 3,5 килограмма марихуаны. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20241225/terakt-1991148091.html
https://ria.ru/20241225/terakt-1991139483.html
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происшествия, новосибирск, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Новосибирск, Россия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Новосибирске мужчина получил девять лет колонии за подготовку теракта

Жителю Новосибирска дали девять лет за подготовку теракта и выращивание конопли

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд приговорил 38-летнего жителя Новосибирска к девяти годам заключения в тюрьме и колонии за подготовку теракта и выращивание конопли, сообщается на сайте "МВД медиа".
"Суд признал подсудимого виновным по всем пунктам обвинения и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшихся пять – в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на один год", - говорится в сообщении.
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Мужчина обвинялся в подготовке террористического акта, сотрудничестве с представителем запрещенной в России украинской террористической организации, а также незаконном культивировании конопли и покушении на сбыт наркотиков.
В сообщении поясняется, что в январе 2023 года при проведении обыска в квартире оперативники "обнаружили и изъяли оборудование и компоненты для изготовления взрывного устройства, в том числе поражающие элементы в виде пуль, а также оргтехнику и средства связи, деньги в иностранной валюте и документы для выезда за границу". В одной из комнат сыщики обнаружили две своеобразные теплицы, "в которых обвиняемый выращивал 36 кустов конопли". По данным ведомства, мужчина планировал изготовить из наркосодержащих растений и сбыть бесконтактным способом почти 3,5 килограмма марихуаны.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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