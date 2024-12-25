https://ria.ru/20241225/terakt-1991218895.html

В Новосибирске мужчина получил девять лет колонии за подготовку теракта

В Новосибирске мужчина получил девять лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 25.12.2024

В Новосибирске мужчина получил девять лет колонии за подготовку теракта

Второй восточный окружной военный суд приговорил 38-летнего жителя Новосибирска к девяти годам заключения в тюрьме и колонии за подготовку теракта и выращивание РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:07:00+03:00

2024-12-25T13:07:00+03:00

2024-12-25T13:07:00+03:00

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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд приговорил 38-летнего жителя Новосибирска к девяти годам заключения в тюрьме и колонии за подготовку теракта и выращивание конопли, сообщается на сайте "МВД медиа". "Суд признал подсудимого виновным по всем пунктам обвинения и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшихся пять – в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на один год", - говорится в сообщении. Мужчина обвинялся в подготовке террористического акта, сотрудничестве с представителем запрещенной в России украинской террористической организации, а также незаконном культивировании конопли и покушении на сбыт наркотиков. В сообщении поясняется, что в январе 2023 года при проведении обыска в квартире оперативники "обнаружили и изъяли оборудование и компоненты для изготовления взрывного устройства, в том числе поражающие элементы в виде пуль, а также оргтехнику и средства связи, деньги в иностранной валюте и документы для выезда за границу". В одной из комнат сыщики обнаружили две своеобразные теплицы, "в которых обвиняемый выращивал 36 кустов конопли". По данным ведомства, мужчина планировал изготовить из наркосодержащих растений и сбыть бесконтактным способом почти 3,5 килограмма марихуаны. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20241225/terakt-1991148091.html

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происшествия, новосибирск, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом