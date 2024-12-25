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Появились новые подробности подготовки теракта против топ-менеджера ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
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10:46 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/terakt-1991169151.html
Появились новые подробности подготовки теракта против топ-менеджера ОПК
Появились новые подробности подготовки теракта против топ-менеджера ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
Появились новые подробности подготовки теракта против топ-менеджера ОПК
Спецслужбы Украины по мессенджеру Element давали указания, как совершить теракт против топ-менеджера российского предприятия, об этом рассказано в сюжете... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:46:00+03:00
2024-12-25T10:46:00+03:00
россия
украина
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Спецслужбы Украины по мессенджеру Element давали указания, как совершить теракт против топ-менеджера российского предприятия, об этом рассказано в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на ФСБ России. В сюжете телеканала показано признание одного из задержанных за подготовку теракта. "Нам скинули в Element, в мессенджере, эти инструкции, как все сделать", - рассказал он. По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.
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россия
украина
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россия, украина, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Украина, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Появились новые подробности подготовки теракта против топ-менеджера ОПК

ФСБ: кураторы из Киева по Element давали указания по подрыву топ-менеджера ОПК

© ФСБ РоссииПредотвращение теракта в Московской области
Предотвращение теракта в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© ФСБ России
Предотвращение теракта в Московской области
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Спецслужбы Украины по мессенджеру Element давали указания, как совершить теракт против топ-менеджера российского предприятия, об этом рассказано в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на ФСБ России.
В сюжете телеканала показано признание одного из задержанных за подготовку теракта.
«
"Нам скинули в Element, в мессенджере, эти инструкции, как все сделать", - рассказал он.
По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.
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РоссияУкраинаМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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