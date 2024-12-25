https://ria.ru/20241225/terakt-1991169151.html

Появились новые подробности подготовки теракта против топ-менеджера ОПК

Появились новые подробности подготовки теракта против топ-менеджера ОПК - РИА Новости, 25.12.2024

Появились новые подробности подготовки теракта против топ-менеджера ОПК

Спецслужбы Украины по мессенджеру Element давали указания, как совершить теракт против топ-менеджера российского предприятия, об этом рассказано в сюжете... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:46:00+03:00

2024-12-25T10:46:00+03:00

2024-12-25T10:46:00+03:00

россия

украина

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Спецслужбы Украины по мессенджеру Element давали указания, как совершить теракт против топ-менеджера российского предприятия, об этом рассказано в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на ФСБ России. В сюжете телеканала показано признание одного из задержанных за подготовку теракта. "Нам скинули в Element, в мессенджере, эти инструкции, как все сделать", - рассказал он. По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия