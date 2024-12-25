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ФСБ показала переписку кураторов по совершению теракта в Подмосковье - РИА Новости, 25.12.2024
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09:46 25.12.2024 (обновлено: 09:47 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/terakt-1991149388.html
ФСБ показала переписку кураторов по совершению теракта в Подмосковье
ФСБ показала переписку кураторов по совершению теракта в Подмосковье - РИА Новости, 25.12.2024
ФСБ показала переписку кураторов по совершению теракта в Подмосковье
ФСБ показала переписку украинских спецслужб с лицами, которые должны были совершить теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:46:00+03:00
2024-12-25T09:47:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ показала переписку украинских спецслужб с лицами, которые должны были совершить теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. В переписке в мессенджере даются подробные указания с порядком действий, где и как остановиться и приехать в безлюдное место на такси. Кроме того, кураторы пересылают в мессенджер адрес стоянки, где находилась машина топ-менеджера оборонного предприятия. Инструкции также касались, как избегать камер, чтобы перед ними "не светиться" в городе, как подключать "приспособу" и закрепить взрывное устройство. В переписке объясняется, как запутать следы от обуви на снегу. Все ключевые действия преступники должны были фиксировать на фото для отчета перед кураторами. По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.
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московская область (подмосковье)
россия
украина
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Задержание лиц, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия
ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. Сорванный теракт был направлен против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения, сообщили в СК. Семи фигурантам дела предъявлено обвинение, у них прошли обыски, добавили в ведомстве.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
ФСБ показала переписку кураторов по совершению теракта в Подмосковье

ФСБ: спецслужбы из Киева давали указания по теракту против главы предприятия ОПК

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ показала переписку украинских спецслужб с лицами, которые должны были совершить теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье.
В переписке в мессенджере даются подробные указания с порядком действий, где и как остановиться и приехать в безлюдное место на такси.
Кроме того, кураторы пересылают в мессенджер адрес стоянки, где находилась машина топ-менеджера оборонного предприятия. Инструкции также касались, как избегать камер, чтобы перед ними "не светиться" в городе, как подключать "приспособу" и закрепить взрывное устройство. В переписке объясняется, как запутать следы от обуви на снегу. Все ключевые действия преступники должны были фиксировать на фото для отчета перед кураторами.
По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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