https://ria.ru/20241225/terakt-1991149388.html
ФСБ показала переписку кураторов по совершению теракта в Подмосковье
ФСБ показала переписку кураторов по совершению теракта в Подмосковье - РИА Новости, 25.12.2024
ФСБ показала переписку кураторов по совершению теракта в Подмосковье
ФСБ показала переписку украинских спецслужб с лицами, которые должны были совершить теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:46:00+03:00
2024-12-25T09:46:00+03:00
2024-12-25T09:47:00+03:00
происшествия
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взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ показала переписку украинских спецслужб с лицами, которые должны были совершить теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. В переписке в мессенджере даются подробные указания с порядком действий, где и как остановиться и приехать в безлюдное место на такси. Кроме того, кураторы пересылают в мессенджер адрес стоянки, где находилась машина топ-менеджера оборонного предприятия. Инструкции также касались, как избегать камер, чтобы перед ними "не светиться" в городе, как подключать "приспособу" и закрепить взрывное устройство. В переписке объясняется, как запутать следы от обуви на снегу. Все ключевые действия преступники должны были фиксировать на фото для отчета перед кураторами. По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
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Задержание лиц, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия
ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье.
Сорванный теракт был направлен против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения, сообщили в СК.
Семи фигурантам дела предъявлено обвинение, у них прошли обыски, добавили в ведомстве.
2024-12-25T09:46
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
ФСБ показала переписку кураторов по совершению теракта в Подмосковье
ФСБ: спецслужбы из Киева давали указания по теракту против главы предприятия ОПК