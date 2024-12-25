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Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение - РИА Новости, 25.12.2024
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09:16 25.12.2024 (обновлено: 09:34 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/terakt-1991139483.html
Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение
Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение - РИА Новости, 25.12.2024
Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение
Семи фигурантам дела о подготовке теракта против топ-менеджера ОПК предъявлено обвинение, у них прошли обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:16:00+03:00
2024-12-25T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семи фигурантам дела о подготовке теракта против топ-менеджера ОПК предъявлено обвинение, у них прошли обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Ранее ФСБ сообщало, что готовившие теракт планировали взорвать топ-менеджера оборонного предприятия в его личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ России задержали злоумышленников в момент закладки взрывного устройства. Всего задержаны семь лиц, трое из которых являются несовершеннолетними. В настоящее время всем фигурантам предъявлены обвинения, следователями и криминалистами СК России проведены обыски по местам их жительства, назначены взрывотехнические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие судебные экспертизы, проведены иные следственные действия", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение

У 7 фигурантов дела о подготовке теракта против топ-менеджера ОПК прошли обыски

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семи фигурантам дела о подготовке теракта против топ-менеджера ОПК предъявлено обвинение, у них прошли обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее ФСБ сообщало, что готовившие теракт планировали взорвать топ-менеджера оборонного предприятия в его личном автомобиле с помощью самодельной бомбы.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ России задержали злоумышленников в момент закладки взрывного устройства. Всего задержаны семь лиц, трое из которых являются несовершеннолетними. В настоящее время всем фигурантам предъявлены обвинения, следователями и криминалистами СК России проведены обыски по местам их жительства, назначены взрывотехнические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие судебные экспертизы, проведены иные следственные действия", - говорится в сообщении.
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