https://ria.ru/20241225/terakt-1991139483.html

Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение

Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение - РИА Новости, 25.12.2024

Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение

Семи фигурантам дела о подготовке теракта против топ-менеджера ОПК предъявлено обвинение, у них прошли обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:16:00+03:00

2024-12-25T09:16:00+03:00

2024-12-25T09:34:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семи фигурантам дела о подготовке теракта против топ-менеджера ОПК предъявлено обвинение, у них прошли обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Ранее ФСБ сообщало, что готовившие теракт планировали взорвать топ-менеджера оборонного предприятия в его личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ России задержали злоумышленников в момент закладки взрывного устройства. Всего задержаны семь лиц, трое из которых являются несовершеннолетними. В настоящее время всем фигурантам предъявлены обвинения, следователями и криминалистами СК России проведены обыски по местам их жительства, назначены взрывотехнические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие судебные экспертизы, проведены иные следственные действия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240917/fsb-1973124705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина