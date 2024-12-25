https://ria.ru/20241225/terakt-1991139483.html
Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение
Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение - РИА Новости, 25.12.2024
Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение
Семи фигурантам дела о подготовке теракта против топ-менеджера ОПК предъявлено обвинение, у них прошли обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:16:00+03:00
2024-12-25T09:16:00+03:00
2024-12-25T09:34:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семи фигурантам дела о подготовке теракта против топ-менеджера ОПК предъявлено обвинение, у них прошли обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Ранее ФСБ сообщало, что готовившие теракт планировали взорвать топ-менеджера оборонного предприятия в его личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ России задержали злоумышленников в момент закладки взрывного устройства. Всего задержаны семь лиц, трое из которых являются несовершеннолетними. В настоящее время всем фигурантам предъявлены обвинения, следователями и криминалистами СК России проведены обыски по местам их жительства, назначены взрывотехнические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие судебные экспертизы, проведены иные следственные действия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240917/fsb-1973124705.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Фигурантам дела о подготовке теракта в Подмосковье предъявили обвинение
У 7 фигурантов дела о подготовке теракта против топ-менеджера ОПК прошли обыски