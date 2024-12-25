https://ria.ru/20241225/terakt-1991138867.html
Появились кадры закладки бомбы в машину главы предприятия ОПК в Подмосковье
Появились кадры закладки бомбы в машину главы предприятия ОПК в Подмосковье - РИА Новости, 25.12.2024
Появились кадры закладки бомбы в машину главы предприятия ОПК в Подмосковье
ФСБ показала видео с закладкой бомбы в автомобиль топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:33:00+03:00
2024-12-25T09:33:00+03:00
2024-12-25T09:35:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ показала видео с закладкой бомбы в автомобиль топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье.На кадрах оперативной видеосъемки трое несовершеннолетних ведут наблюдение за автомобилем. Также показан момент закладки бомбы — это было сделано на улице в светлое время суток. Бомбу заложили со стороны водителя.По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семеро россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
московская область (подмосковье)
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Задержание лиц, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия
ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье.
Сорванный теракт был направлен против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения, сообщили в СК.
Семи фигурантам дела предъявлено обвинение, у них прошли обыски, добавили в ведомстве.
2024-12-25T09:33
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились кадры закладки бомбы в машину главы предприятия ОПК в Подмосковье
ФСБ показала видео закладки бомбы в машину главы предприятия ОПК в Подмосковье