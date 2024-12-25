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СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
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08:55 25.12.2024 (обновлено: 09:30 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/terakt-1991135569.html
СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК
СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК
Теракт против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения предотвращен в Подмосковье, злоумышленникам за него предлагали не менее... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:55:00+03:00
2024-12-25T09:30:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
пермский край
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Теракт против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения предотвращен в Подмосковье, злоумышленникам за него предлагали не менее миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."По данным следствия, с ноября по декабрь 2024 года неустановленные в настоящее время лица с целью убийства в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения посредством мессенджеров в социальных сетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за денежное вознаграждение в размере не менее 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В подмосковной Коломне работает "Конструкторское бюро машиностроения" - один из ключевых российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, создатель тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, в том числе "Искандер".
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), пермский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Пермский край
СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК

СК: готовившим теракт против топ-менеджера ОПК пообещали миллион рублей

© ФСБ РоссииПредотвращение теракта в Московской области
Предотвращение теракта в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© ФСБ России
Предотвращение теракта в Московской области
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Теракт против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения предотвращен в Подмосковье, злоумышленникам за него предлагали не менее миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"По данным следствия, с ноября по декабрь 2024 года неустановленные в настоящее время лица с целью убийства в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения посредством мессенджеров в социальных сетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за денежное вознаграждение в размере не менее 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В подмосковной Коломне работает "Конструкторское бюро машиностроения" - один из ключевых российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, создатель тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, в том числе "Искандер".
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
13 ноября, 11:31
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Пермский край
 
 
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