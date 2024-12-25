https://ria.ru/20241225/terakt-1991135569.html

СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК

СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК - РИА Новости, 25.12.2024

СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК

Теракт против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения предотвращен в Подмосковье, злоумышленникам за него предлагали не менее... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:55:00+03:00

2024-12-25T08:55:00+03:00

2024-12-25T09:30:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991141190_124:0:1144:574_1920x0_80_0_0_2a594f0bce6bf6d87356aeeec637d813.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Теракт против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения предотвращен в Подмосковье, злоумышленникам за него предлагали не менее миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."По данным следствия, с ноября по декабрь 2024 года неустановленные в настоящее время лица с целью убийства в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения посредством мессенджеров в социальных сетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за денежное вознаграждение в размере не менее 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В подмосковной Коломне работает "Конструкторское бюро машиностроения" - один из ключевых российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, создатель тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, в том числе "Искандер".

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

россия

московская область (подмосковье)

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), пермский край