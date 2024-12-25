https://ria.ru/20241225/terakt-1991135569.html
СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК
СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК
Теракт против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения предотвращен в Подмосковье, злоумышленникам за него предлагали не менее... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:55:00+03:00
2024-12-25T08:55:00+03:00
2024-12-25T09:30:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991141190_124:0:1144:574_1920x0_80_0_0_2a594f0bce6bf6d87356aeeec637d813.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Теракт против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения предотвращен в Подмосковье, злоумышленникам за него предлагали не менее миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."По данным следствия, с ноября по декабрь 2024 года неустановленные в настоящее время лица с целью убийства в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения посредством мессенджеров в социальных сетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за денежное вознаграждение в размере не менее 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В подмосковной Коломне работает "Конструкторское бюро машиностроения" - один из ключевых российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, создатель тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, в том числе "Искандер".
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
россия
московская область (подмосковье)
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991141190_251:0:1016:574_1920x0_80_0_0_f1f64ee835e2649bc6ff267dd155a2f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), пермский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Пермский край
СК сообщил детали о предотвращении теракта против топ-менеджера ОПК
СК: готовившим теракт против топ-менеджера ОПК пообещали миллион рублей
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Теракт против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения предотвращен в Подмосковье, злоумышленникам за него предлагали не менее миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"По данным следствия, с ноября по декабрь 2024 года неустановленные в настоящее время лица с целью убийства в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения посредством мессенджеров в социальных сетях подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за денежное вознаграждение в размере не менее 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В подмосковной Коломне работает "Конструкторское бюро машиностроения" - один из ключевых российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, создатель тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, в том числе "Искандер".