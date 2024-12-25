https://ria.ru/20241225/tanki-1991121383.html

УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ

УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ - РИА Новости, 25.12.2024

УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ

Все танки "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), поступающие в зону проведения спецоперации, комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T03:26:00+03:00

2024-12-25T03:26:00+03:00

2024-12-25T06:07:00+03:00

безопасность

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ростех

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все танки "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), поступающие в зону проведения спецоперации, комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ. Предприятия "Уралвагонзавода" являются главными в России производителями тяжелой бронетехники для российской армии, в том числе танков Т-90. "На "Уралвагонзаводе" постоянно проводятся технические работы по повышению защищенности бронетехники от атак БПЛА с учетом изменения тактики применения дронов противника. Специалистами в режиме нон-стоп разрабатывааются и устанавливаются конструкции, которые защищают моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка от БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет. Танки комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие БПЛА", — рассказали в пресс-службе УВЗ. Там отметили, что предприятия холдинга очень внимательно относятся как к критическим замечаниям от российских военных, так и к различным предложениям по усовершенствованию техники, что, несомненно, "позволяет продуманно модернизировать все машины". Концерн "Уралвагонзавод" — один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов.

https://ria.ru/20240506/oruzhie-1944060566.html

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безопасность, технологии, россия, уралвагонзавод, ростех, т-90