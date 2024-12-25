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УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ - РИА Новости, 25.12.2024
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03:26 25.12.2024 (обновлено: 06:07 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/tanki-1991121383.html
УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ
УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ - РИА Новости, 25.12.2024
УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ
Все танки "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), поступающие в зону проведения спецоперации, комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T03:26:00+03:00
2024-12-25T06:07:00+03:00
безопасность
технологии
россия
уралвагонзавод
ростех
т-90
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все танки "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), поступающие в зону проведения спецоперации, комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ. Предприятия "Уралвагонзавода" являются главными в России производителями тяжелой бронетехники для российской армии, в том числе танков Т-90. "На "Уралвагонзаводе" постоянно проводятся технические работы по повышению защищенности бронетехники от атак БПЛА с учетом изменения тактики применения дронов противника. Специалистами в режиме нон-стоп разрабатывааются и устанавливаются конструкции, которые защищают моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка от БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет. Танки комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие БПЛА", — рассказали в пресс-службе УВЗ. Там отметили, что предприятия холдинга очень внимательно относятся как к критическим замечаниям от российских военных, так и к различным предложениям по усовершенствованию техники, что, несомненно, "позволяет продуманно модернизировать все машины". Концерн "Уралвагонзавод" — один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов.
https://ria.ru/20240506/oruzhie-1944060566.html
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безопасность, технологии, россия, уралвагонзавод, ростех, т-90
Безопасность, Технологии, Россия, Уралвагонзавод, Ростех, Т-90
УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ

УВЗ: все танки для зоны СВО оснащаются средствами РЭБ для противодействия дронам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все танки "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), поступающие в зону проведения спецоперации, комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам противника, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.
Предприятия "Уралвагонзавода" являются главными в России производителями тяжелой бронетехники для российской армии, в том числе танков Т-90.
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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"На "Уралвагонзаводе" постоянно проводятся технические работы по повышению защищенности бронетехники от атак БПЛА с учетом изменения тактики применения дронов противника. Специалистами в режиме нон-стоп разрабатывааются и устанавливаются конструкции, которые защищают моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка от БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет. Танки комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие БПЛА", — рассказали в пресс-службе УВЗ.
Там отметили, что предприятия холдинга очень внимательно относятся как к критическим замечаниям от российских военных, так и к различным предложениям по усовершенствованию техники, что, несомненно, "позволяет продуманно модернизировать все машины".
Концерн "Уралвагонзавод" — один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
22 ноября, 18:57
 
БезопасностьТехнологииРоссияУралвагонзаводРостехТ-90
 
 
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