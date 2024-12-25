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Группировка "Днепр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 25.12.2024
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13:19 25.12.2024 (обновлено: 13:28 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/svo-1991221820.html
Группировка "Днепр" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Днепр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 25.12.2024
Группировка "Днепр" улучшила положение по переднему краю
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника за сутки составили свыше 90 военных, 155-мм самоходная РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:19:00+03:00
2024-12-25T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника за сутки составили свыше 90 военных, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Жеребянки Запорожской области, Приднепровское и Никольское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, три 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
Группировка "Днепр" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: группировка войск "Днепр" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника за сутки составили свыше 90 военных, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Жеребянки Запорожской области, Приднепровское и Никольское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, три 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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